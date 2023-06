Aluvión de proyectos fotovoltaicos en varias zonas del interior de la provincia de Málaga

El interior de la provincia de Málaga se ha convertido en un objetivo para las empresas dedicadas a las energías renovables, con decenas de proyectos para la puesta en marcha de parques fotovoltaicos de diferente índole. Iniciativas que no siempre son aceptadas de buen grado por los vecinos de las zonas elegidas, existiendo diversas plataformas en la comarca de Antequera y en la Serranía de Ronda que rechazan este tipo de instalaciones. Considerar que tienen un fuerte impacto sobre el terreno y una escasa repercusión en forma de creación de empleo o economía. Incluso temen que puedan provocar el determinadas áreas la pérdida de jornadas de trabajadores del sector primario al sustituir cultivos por placas solares.

No obstante, no se trata de un sector nuevo, ya que las primeras plantas comenzaron a funcionar en el año 2008, aunque en aquellos momentos el sector estaba dando sus primeros pasos, los huertos eran más pequeños; ideas aisladas y de menor potencia, por lo que no generaron el debate que se origina ahora.De momento se desconoce el número exacto de parques que están proyectados, aunque un solo ejemplo sirve comprender la magnitud. Solo en el término municipal de Ronda, el Ayuntamiento ha recibido más de 20 propuestas y el número no deja de crecer, pese a que el Consistorio mostró su rotundo rechazo a este tipo de proyectos.

No obstante, es la comarca antequerana la que está encabezando la llegada de este tipo de proyectos, existiendo ya un importante número de ellos que han conseguido la autorización previa de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España en Archidona, Antequera, Humilladero, Mollina, Valle de Abdalajís, Campillos, Cañete la Real o Teba, entre otros.

Recientemente se han concedido por parte de la Junta de Andalucía aprobaciones provisionales para dos plantas en Cañete la Real que tiene previsto producir cerca de 50 megavatios de potencia cada uno. A ellos se une la autorización para la construcción de la línea de evacuación de ocho plantas que se ubicarán en los términos municipales de Antequera y Archidona.

Del mismo modo, en los últimos meses el Gobierno central también concedió autorización previa a cuatro grandes plantas de producción solar que por sus dimensiones exceden de las competencias del Gobierno andaluz, dando luz verde a estos proyectos situados en Antequera, Campillos, Valle de Abdalajís y Álora, ademñas de Casarabonela y Pizarra, ya en el Valle del Guadalhorce.

En algunos casos, como Teba, ya cuenta con varios de estos parques fotovoltaicos que se encuentran funcionando y que fueron enganchados a la red para el transporte de la energía que producen.Más contestados están siendo en la vecina Cañete la Real, donde la Junta de Andalucía aprobó de forma provisional hasta cinco parques y su correspondiente línea de evacuación que tiene previsto llegar hasta la nueva subestación eléctrica situada en las proximidades de Ronda. No obstante, desde la Consejería de Medio Ambiente han obligado a que dicha línea tenga que ser soterrada y no puede ser aérea como pretendía la empresa promotora, lo que habría implicado un recorrido de unos 30 kilómetros lleno de torres de grandes dimensiones.

No ha sido en único revés recibido en la comarca rondeña por los promotores, ya que la Junta de Andalucía, aludiendo también al interés medioambiental también tumbó recientemente otros cuatro proyectos de parques fotovoltaicos en las proximidades del Parque Nacional Sierra de las Nieves y del yacimiento arqueológico de Acinipo. Precisamente, en las cercanías de este espacio se proyecta otro de los parques de mayores dimensiones y que está teniendo una fuerte contestación en la zona con el rechazo de ayuntamientos y diversos colectivos conservacionistas y hasta empresariales de la Serranía.

En este sentido, el delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda, Jesús Vázquez, insistió en dejar claro el rechazo del Consistorio rondeño a este tipo de proyectos y el modo en el que considera que están tratando de ser realizados sin ningún tipo de diálogo sobre las posibles ubicaciones de los mismos.Por su parte, en la comarca de Antequera son los vecinos de Cartaojal han sido los más activos contra los parques fotovoltaicos que se proyectan cerca de sus viviendas, aunque en estos momentos surgió una nueva plataforma vecinal contra el proyecto planteado en la zona de La Yedra. Una actuación que también cuenta con la oposición del Ayuntamiento de Antequera que presentó un recurso de alzada contra la autorización provisional concedida en base a la calificación del mismo y los restos arqueológicos que existen en los alrededores. “¿Renovables? ¡Por supuesto! Pero con sentido común. Este paraje natural no es el sitio”, señalan en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Mientras tanto, desde algunas de las empresas impulsoras de estos proyectos se defendieron las ventajas que consideran que tendrán para el medio ambiente y para el propio territorio, considerando que son una oportunidad para el desarrollo de las zonas de interior.

Además, tanto empresas como las asociaciones que las representan también insistido en este tiempo que estos parques incluso se convierten en refugios para la naturaleza y que son compatibles con la práctica de determinadas actividades agrarias y ganaderas. De mismo modo, apuntan a que se hacen obteniendo todos los permisos necesarios.