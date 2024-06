Andalucía, pionera en la integración de la inteligencia artificial para agilizar la gestión

Andalucía será la primera comunidad autónoma en poner en marcha una plataforma de inteligencia artificial (IA) aplicada a la gestión con el fin de mejorar la calidad de los servicios. Así lo ha anunciado este miércoles el consejo de la Presidencia, Antonio Sanz, en su vida al foro Digital Enterprise Show. Se trata de la feria que reúne a 17.000 directivos y profesionales en Málaga en torno a la tecnología y a la innovación digital.

En cualquier caso, la plataforma no estará disponible hasta el último trimestre de de este año, según ha expresado Sanz. En concreto, la iniciativa recoge un catálogo de algoritmos de inteligencia artificial, es decir, un conjunto de procesos e instrucciones que una máquina aprender para la toma de decisiones, que "permitirá analizar grandes volúmenes de datos e identificar patrones y tendencias".

Por ello, el uso de esta plataforma tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones dentro de la administración, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, el consejero de la Presidencia asegura que el proyecto de IA está diseñado para amplificar las capacidades de los empleados públicos y servicios a los ciudadanos con mayor eficacia.

La misma fuente ha puesto en valor otras iniciativas ya empleadas para predecir la llegada de viajeros, la capacidad de agua embalsada, el análisis de imágenes radiológicas para asistir en el cribado de cáncer de mama o el proyecto Hipatia para la optimización de la gestión educativa de la región. "Andalucía no solo se adelanta en el panorama nacional, sino que se erige como un modelo a seguir en la esfera internacional", ha sentenciado Sanz.

Los datos reinan en el DES 2024

Las compañías de análisis de datos copan la mayoría de los stand del Digital Enterprise Show, que se celebrará en Málaga hasta mañana 13 de junio. La recopilación, cribado y análisis de millones de bases que contienen información relevante es el tema estrella. "Es crucial para la toma de decisiones y para ahorrar tiempo y coste", comenta a este periódico Pablo Tapia, CEO de Tupl, una malagueña internacionalizada que usa el análisis de datos para la optimización de procesos industriales, entre otros.

En este sentido, ya en la primera jornada, los gurús tecnológicos avisaban de que las empresas que no utilicen IA en 2025 pasarán inadvertidas en el mercado. Más si su objetivo es escalar su negocio y apostar por la internacionalización. "Si no eres una empresa impulsada por la IA en 2025, no importarás", sentenciaba Mark Minevich, asesor de la ONU y uno de los invitados estrellas a este evento que cumple su tercer año en la capital de la Costa del Sol.