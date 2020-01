El presidente de los Ángeles Malagueños de la Noche asegura que el comedor no se cierra

El comedor que los Ángeles Malagueños de la Noche tiene en la calle Fuentecilla seguirá dando su servicio a los más necesitados. Así lo ha afirmado el presidente de la asociación benéfica, Antonio Meléndez, que ha desmentido los comentarios de un grupo de voluntarios han difundido a través de las redes sociales. Según Mélendez, "no he luchado durante 14 años para levantar un comedor digno y cerrarlo ahora".

El presidente también apuntó que se trata de una especie de revancha de cinco empleados a los que se ha rescindido el contrato. "Esto es una asociación que no está subvencionada por nadie y no podíamos asumir más ese gasto, han estado contratados cinco años y ya no podíamos sostenerlo más, aquí tentemos que ser voluntarios, y trabajar de forma altruista y desinteresada", ha apuntado Meléndez, que ha sido denunciado aunque aún no tenía conocimiento del contenido de dicha denuncia.

Meléndez pretende iniciar acciones legales contra estas personas "que están vertiendo mentiras e injurias al decir que yo me estoy quedando con dinero de Los Ángeles, cuando no es así, me he comprado una parcela con un préstamo", ha agregado el presidente y fundador de la entidad.

"Nunca se va a cerrar"

Reitera Meléndez que el comedor "se sigue atendiendo como hasta ahora, está creado para la gente que está pasando un mal momento, no es de Antonio ni de ningún voluntario, se creó desde el amor y para el amor. Yo daré explicaciones de todo cuando llegue el momento, pero nunca se va a cerrar".