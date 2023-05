Asaja Málaga celebra su Asamblea General y exige mayor inversión para la mejora de infraestructuras hídricas

La situación que está atravesando actualmente el sector agrario de la provincia es “realmente dramática”. La subida de los precios, la falta de agua o las condiciones laborales de los trabajadores son algunos de los problemas a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos malagueños. Por ello, el próximo 12 de mayo la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) celebra su Asamblea General en torno a la festividad del Patrón de la Agricultura.

A pesar de que esta festividad podría ser un motivo para celebrar, la situación del sector no está para muchas fiestas. Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga, asegura que no tienen ningún motivo de celebración, “pero muchos por los que luchar”. En este sentido, sostiene que el sector está viviendo “una crisis sin precedentes en la que los profesionales agrarios están viendo como suben constantemente los costes de producción mientras que sus productos tienen menos precio, y aunque suban, no lo hacen lo suficiente para cubrirlos”.

El 90% del cultivo del cereal de secano se ha perdido

A esto se suma la falta de precipitaciones que, según Bellido, los agricultores llevan viviendo en un “verano pluviométrico” desde el mes de enero. Con la mirada al cielo que no hace más que brillar sin ninguna nube, desde Asaja señalan que hay cultivos como el del cereal de secano que tiene una pérdida del 90% en toda la provincia. Además, señalan que “en cereal de riego hay poca superficie que se esté llegando a regar con normalidad”.

En este sentido, muchos agricultores han decidido invertir el agua que tienen en los cultivos hortícolas. Para el olivar de secano no se espera cosecha y el de riego “está teniendo un cuaje bajo”. El almendro solo ha brotado en la zona norte y el castaño todavía desconocen cómo va a evolucionar.

De igual forma, la falta de agua en la viña se percibirá porque los racimos no se llegarán a llenar y en los cítricos “no se espera mala cosecha a pesar de las heladas del pasado febrero porque la dotación de riego se ha reducido solo en un 25%”. Con respecto a los cultivos tropicales, la situación, según Baldomero Bellido, es “crítica”, al igual que en los hortícolas, donde los cultivos de ajo, patata y cebolla van a tener complicaciones.

La falta de agua ha hecho que la ganadería extensiva se tenga que comprar henos de baja calidad

Estos problemas en los cultivos han hecho que la ganadería extensiva se quede sin pastos y se han visto obligados a acudir a “henos de baja calidad y tres veces más caros que el año pasado”. Asimismo, los ganaderos vacunos tampoco se encuentran en su mejor momento, puesto que “están sufriendo muchas presiones por parte de la industria”, ya que “quieren rebajarles de forma unilateral nueve céntimos el precio de la leche como si la situación hubiera revertido”. Algo que el presidente de Asaja considera “inaceptable e insostenible”.

La asociación cuenta con un abanico de grandes peticiones, pero Bellido asegura que “la falta de mejora de infraestructuras y el abastecimiento hídrico es nuestro eterno caballo de batalla”. Los agricultores quieren que se realice una apuesta “más decidida y ambiciosa” que garantice unas infraestructuras que garanticen el futuro del sector. Asimismo, consideran que es “de extrema necesidad” que les den agua para el ganado, les proporcionen ayudas para comprar paja y heno y que se desarrollen sistemas de desalación en los terciarios de las depuradoras para que el agua pueda ser aprovechada.

En cuanto a la nueva PAC, Bellido sostiene que tiene “muchos más requisitos, obligaciones y descensos económicos para los agricultores y ganaderos”. Por tanto, solo les causa “más incertidumbre al futuro inmediato, en vez de ayudar a trabajar para garantizar nuestra soberanía alimentaria”.

Asaja no ha dejado de salir a la calle en ningún momento y no dejarán de hacerlo. Ahora la asociación va a volver a reunirse, pero esta vez en su Asamblea General, donde también han organizado una conferencia titulada ‘Estrategias para reducir el uso de fertilizantes e importancia del asesor tras la entrada en vigor de la nueva normativa’ y en la que intervendrán José Carlos Amor director comercial Daymsa) y Sonia Navarro (técnico Asesor Gedysa). Además, realizarán un almuerzo para celebrar el día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y harán un sorteo benéfico a favor del banco de alimentos Bancosol.