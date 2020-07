Autocaravanas y campings en Málaga para unas vacaciones rodadas

Este verano van a ser muchas las familias que se irán de vacaciones con la casa a cuestas. Y algunas, seguramente, nunca se habrían aventurado a vivir esa experiencia si no fuera por el miedo al coronavirus. Aunque el turismo de autocaravana se puso de moda mucho antes de la pandemia, la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria ha hecho que muchos saquen la conclusión de que ponerse al volante de una de estas casas rodantes, recorrer kilómetros y alojarse en campings, al aire libre, es la forma más segura de disfrutar de unos días de descanso para respirar después del confinamiento.

Las empresas que se dedican al alquiler de estos vehículos son testigos del interés de los usuarios. Aún así, no echan las campanas al vuelo. Desde hace varias semanas los teléfonos no dejan de sonar, pero la mayoría de los que llaman lo hacen para saber precios y condiciones, y no desean alquilar más de un fin de semana, incluso un día –casi todas las compañías ofrecen un mínimo de siete días–. “La gente tiene miedo todavía a empezar a viajar”, señala Ana Beloki, responsable de alquileres de E-vans, empresa que cuenta con 23 delegaciones en toda España, entre ellas, la Costa del Sol.

“Las autocaravanas se están alquilando porque son un medio de turismo muy seguro. Hay muy poco riesgo de coger el Covid”, comenta. Por ello, reconoce que dentro del sector turístico todo lo relacionado con las autocaravanas es lo que mejor recuperación va a tener, pero aclara que “con respecto a otros años, para nosotros, este no es un año bueno”.

“Hemos estado tres meses sin recibir ni una llamada. Se ha anulado prácticamente todo”, asegura, precisando que a estas alturas del año los meses de julio y agosto suelen estar completos, pero este verano “julio aún no se ha llenado y agosto, aunque está mejor, todavía tiene huecos”.

La mayoría de los clientes desea alquilar el vehículo solo para un fin de semana o un día

Similar calendario maneja otra de las empresas consultadas, Atlantis Autocaravanas, firma afincada en Málaga, donde dispone de seis vehículos de alquiler. Su responsable explica que los meses de julio y agosto, que estaban prácticamente completos antes del confinamiento, ahora rondan el 30-40% y el 50%, respectivamente. En su caso, están más enfocados al mercado extranjero (alemanes, suizos y escandinavos, fundamentalmente), por lo que confía en que con la apertura de las fronteras las reservas se puedan recuperar.

De otro lado, muy ligados a la actividad de las autocaravanas, están los campings. En la provincia de Málaga hay en total 29 de estos alojamientos turísticos reglados que, en los últimos años, habían logrado consolidarse con una muy buena salud. De hecho, desde 2017 sus resultados se han ido incrementando, con cifras record de viajeros (en torno a los 200.000) y de pernoctaciones (por encima del millón). El 80% de los campings malagueños están abiertos desde inicios de junio, en julio no habrá ni uno cerrado.

Pero este verano los números no pintan tan bien. La ocupación de las parcelas es del 80% los fines de semana, pero está muy baja durante la semana –alrededor de un 15%–, según detalla Emilio Domingo, presidente de la Asociación de Campings de la Costa del Sol (Aecamping). Los bungalós, por su parte, están a un 40% durante la semana y ya han colgado el cartel de completo en fines de semana. Así, las previsiones para julio son de un 40% de ocupación, y para agosto de un 55%.

Son estancias más cortas, y reservadas con menor antelación. “Esperábamos que fuera diferente”, confiesa Domingo, que lamenta que estos alojamientos solo se están llenando los fines de semana. “Todavía cuesta irse una semana de vacaciones”, dice. Por ahora, los viajeros proceden fundamentalmente de la misma provincia de Málaga o del resto de Andalucía –Sevilla, Granada y Córdoba, principalmente–. “Es cierto que la gente hace muchas preguntas, pero está costando muchísimo”, lamenta Domingo, quien también es propietario del camping Valle Niza, en Benajarafe, y que invita a la gente a “que acuda a los campings y disfrute el estar en un sitio seguro, limpio, de calidad, sostenible y de naturaleza”.

Con estas previsiones, el presidente del colectivo de campings afirma que el objetivo es cubrir gastos y “salvar el verano”, a la espera de que la temporada de invierno se pueda comportar de distinta forma, siempre y cuando el turismo europeo de autocaravana se empiece a mover. “Por ahora, al extranjero ni se le ve venir”, apostilla.

Francisco Vidal, responsable del camping El Sur, situado junto al casco urbano de Ronda, mostró sus dudas sobre el comportamiento tan bueno que auguran algunos expertos a este tipo de turismo, en especial, a la utilización de autocaravanas, y es que, aunque hay muchas consultas, hasta el momento no se materializaron en una gran llegara de turistas.

No obstante, apunta este tipo de camping de interior no se encuentran en estos momentos en temporada alta, algo que sí ocurre con los situados en el litoral. “Creo que podremos salvar el verano y cubrir costes”, aunque su gran duda surge con la llegada del otoño que debería coincidir con el inicio de una mejora con la llegada de visitantes europeos.

Mientras tanto, en el área de descanso de Ronda, sus responsable tampoco ven que sea masiva la llegada de turistas que opten por moverse en autocaravanas hasta el momento, al igual que tampoco existe un alquiler masivo de los vehículos que tienen disponibles. Sebastián González, responsable de Alquilayviaja, apunta a que desde la semana están recibiendo más llamadas de personas interesadas en el alquiler de sus autocaravanas, aunque tampoco supone una demanda que no puedan atender.

Adolfo Porras, propietario del camping Laguna Playa en Torre del Mar, guarda una visión similar, pese a que los establecimientos en zona de costa viven ahora su temporada alta. “Estamos en un hilo, hay mucha desconfianza en todo, sobre todo por estos rebrotes”, subraya. Aún así insiste en que “hay que ser optimistas” y defiende que los campings son “espacios seguros”. “Cada uno está en su parcela y en el medio natural”, recuerda, mientras que en las zonas comunes la desinfección se realiza varias veces al día.

Por su parte en el área del Molino la Flor, situado en Jimera de Líbar, sus alojamientos en forma de plátano y sandías registran casi un lleno los fines de semana y un 50% durante el resto de días. En su caso las dos piscinas de las que dispone el complejo, la proximidad el río Guadiario y los aseos privados de los alojamientos parece que juegan un papel importante en las reservas, según explica su directora, Candela Luque.