El Ayuntamiento de Málaga abre la puerta a ampliar la excavación arqueológica en el Astoria

La excavación arqueológica en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria va a tener continuidad. En un cambio de discurso inesperado, el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía autorización para realizar una serie de sondeos en la parcela con el objetivo de solventar las dudas existentes en torno a la existencia o no de hallazgos de valor bajo el nivel alcanzado en los trabajos actuales, a -5,5 metros de profundidad.

El resultado de estas pesquisas será incorporado al informe final al que está dando forma la dirección arqueológica encargada de esta actuación, que será remitida a la Administración regional para que fije una posición respecto a la necesidad o no de ampliar la profundidad de la excavación, de un lado, y la necesidad o no de conservar in situ algunos de los restos ya encontrados.

La decisión adoptada ha sido dada a conocer este lunes por la jefa del departamento de Licencia, Leonor Muñoz, quien la ha relacionado con "el interés público generado" en torno a estos trabajos arqueológicos. Un valor al que hay que sumar la existencia de voces críticas con la operación ya materializada, al considerar que la cota tendría que haber sido mayor, dado que el edificio proyectado en ese mismo emplazamiento incluye un auditorio bajo tierra de 10 metros subterráneo.

El procedimiento elegido por Urbanismo, en consonancia con lo apuntado por los técnicos, permitirá solventar las dudas sobre lo que puede haber bajo el nivel ya alcanzado. Los arqueólogos, según los datos hechos públicos, sitúan en la cota -5,5 metros restos romanos de un complejo industrial, en la zona norte, y dos enterramientos, en la parte sur. En ambos casos de los siglos I y II.

Para evitar una afectación global al sector objeto de la investigación, la intervención va a incluir la realización de entre 10 y 15 sondeos repartidos en los puntos que se consideran más sensibles. ¿Qué profundidad tendrán? Según una de las integrantes del equipo de arqueología, Ana Arancibia, "el objetivo es alcanzar el nivel estéril". Es decir, el punto en el que se tenga constancia de que no hay posibilidad de que haya restos.

"En función de esos sondeos veremos si seguimos excavando o no", ha precisado, recordando que la propia legislación marca la necesidad de llevar la cota de la prospección al nivel soterrado que marque la edificación que se plantea en el solar. En este caso, los 10 metros. La intervención planteada por Urbanismo, sin embargo, se ha quedado en los 5,5 metros.

A juicio de los responsables del ente municipal, "es una gran oportunidad para poder obtener la máxima información sin usar un método destructivo; merece la pena". Muñoz ha confiado en que la respuesta de Cultura a la propuesta sea favorable. Una visión en la que ha coincidido el profesor de Arqueología de la Universidad de Málaga José Suárez, quien ha defendido la posibilidad de encontrar fórmulas que permitan solventar los interrogantes existentes en torno a esta excavación.

300 enterramientos cristianos

El anuncio se ha conocido durante una presentación visual de los trabajos realizados a lo largo de los últimos ocho meses en el emplazamiento de los antiguos cines. Una intervención de enorme envergadura por la extensión de la misma y por el hecho de que ha permitido indagar en veinte siglos de historia de la ciudad, incluyendo las etapas musulmanas y romanas.

Mediante una serie de paneles, los responsables de la excavación han ido detallando las tres etapas de la actuación ejecutada y los principales hallazgos encontrados. La etapa más moderna encontrada se corresponde con los siglos XV-XVIII, quedando relacionada con le antiguo hospital de Santa Ana, de cuya estructura destacan una antigua cripta, del siglo XVIII; la bodega, en la que se han conservado una serie de tinajas, del siglo XVI, y restos de un empedrado del patio del Mesón del Corregidor Garci Fernández.

Pero es en este nivel moderno donde los especialistas se han topado con uno delos descubrimientos más relevantes: unos 300 enterramientos cristianos del momento de conquista de Málaga en 1487. "Es lo llamativo que ha aparecido, porque es la primera vez que se encuentran", ha explicado Cristina Chacón, otra de las integrantes del equipo de arqueología. Arancibia ha precisado que los restos mejor conservados están siendo sometidos análisis para ampliar la información que se tiene.

El siguiente nivel se corresponde con los siglos XI y XV, periodo del que se localizan varios viales "que no están muy bien conservados, pero que nos ha permitido saber cómo se organizaba el urbanismo musulmán, con una serie de calles y viviendas alrededor". El más antiguo de los niveles excavados corresponde a los siglos I y III. A esta etapa romana pertenecen una pileta salsaria localizada en la parte norte, siglos II-III, correspondiendo a una actividad ya conocida en otros puntos de la urbe, y en la parte sur se tiene constancia de dos tumbas del siglo I.