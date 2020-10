Los restos arqueológicos del Astoria, en el punto de mira

La controversia se cierne sobre los restos arqueológicos sacados a la luz en el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria. La excavación ha permitido llegar hasta los 5,5 metros de profundidad, casi la mitad de las dos plantas del auditorio soterrado que el Ayuntamiento quiere impulsar de la mano de un socio privado. La evidente divergencia de cotas puede ser objeto de revisión por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que llegado el momento podría obligar al Consistorio a retomar los trabajos y profundizar aún más en el terreno.

La explicación formal que se aporta desde el Consistorio es que el límite de la excavación se determinó por motivos de seguridad y por la existencia de datos previos de otros sondeos hechos a los alrededores, en los que si bien no se llegaba a nivel estéril, "sí está en una zona bastante arrollada y no habían aparecidos restos mayores".

Hasta el momento, según los datos aportados ayer por el equipo de arqueólogos encargado de la operación, el avance de las actuaciones ha permitido sacar a la luz, entre otros, piletas de vino y aceite y varios enterramientos de época romana, correspondientes a los siglos I y II después de Cristo; restos del arrabal musulmán, y más de 300 enterramientos que, según los especialistas, podrían estar ligados a la toma de Málaga por los Reyes Católicos.

"Es una novedad tanto para la arqueología malagueña como para los investigadores", destacó Ana Arancibia, una de las responsables de la excavación, quien incidió en la importancia que este descubrimiento tiene como "aportación al ADN malagueño".

La aparición de restos romanos puede ser crucial para que finalmente Cultura fuerce una vuelta al tajo de los arqueólogos en un momento en que ya se da por concluida la intervención sobre el terreno. De hecho, ya hay una parte de la zanja protegida con geotextil y arena sin sal.

A la espera de este pronunciamiento, el alcalde, Francisco de la Torre, que ayer encabezó una visita a la parcela junto a miembros de la Corporación, aseguró que se acatará el el dictamen final, que podría estar antes de finales de año, si bien quiso quitar importancia a lo encontrado hasta ahora. "Lo que he visto no me parece que condicione; no lo veo como algo apasionante y absolutamente brillante como para crear un espacio de visita arqueológica", afirmó.

Para los grupos de la oposición, por el contrario, se está ante la oportunidad de seguir profundizando en el sector. "El pasado de Málaga no puede permanecer sepultado bajo los cimientos de un edificio, sería un atentado contra nuestro patrimonio irreparable", expresó la edil socialista Begoña Medina.

Una línea de pensamiento que comparte el socio de gobierno del alcalde, Ciudadanos. Desde el grupo naranja apoyan la idea de profundizar en la excavación, al entender que es "un gran lugar para comprender bien las diferentes capas y estratos históricos de Málaga".

Arancibia admitió que la posibilidad de trabajar bajo los niveles ya localizados traería consigo la destrucción de parte de ellos, admitiendo dudas respecto a lo que puede encontrarse. "Excavar por excavar está prohibido; vemos que hay unos niveles de grava importantes por los ríos que venían, es zona de incidencia de río; para saber lo que hay habría que bajar y a lo mejor no hay nada", explicó. Sí dan por seguro es que bajo el Astoria no está el anfiteatro romano.

Atendiendo a los elementos ya extraídos, es patente la riqueza del espacio. Bajo el antiguo hospital de Santa Ana, fue encontrado un arrabal musulmán con edificios y viviendas que previamente tuvo un complejo industrial asociado a una serie de hornos. "Y lo que no podíamos esperar eran niveles asociados al momento romano: en el norte, parte de lo que era un complejo de piletas de aceite y vino, y en el sur, enterramientos en lo que era una vía de entrada a la ciudad", indicó.

Una de las curiosidades es una pieza de cerámica "con un estampillado con las manos de Fátima, decoración época nazarí, siglo XIII pero el enterramiento que tiene dentro era cristiano, con lo que se supone que hubo un reutilización. Eso no es muy normal porque casi todos los que rencontramos de época Cristiana aparecen con las manos en el pecho, en señal de oración y mirando al Sol", precisó la especialista.