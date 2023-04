El Ayuntamiento de Málaga levanta una docena de actas contra terrazas del centro

Después del sonado encontronazo entre la Agrupación de Cofradías y los hosteleros por la ocupación de vía pública que obstaculizaba algunos traslados así como por la colocación de mesas en la entrada de los museos Thyssen y Picasso, el Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer que ha levantado una docena de actas a establecimientos de hostelería por sus terrazas.

Según indicó a través de un tuit, la Inspección de Vía Pública levantó ocho por exceso de ocupación, tres por carecer de autorización y una por apilar mesas junta a la entrada del Museo Picasso. El Consistorio precisó que el pasado lunes actuó en las calles Strachan (Lateral y Casa Lola, por exceso) y Juan de Padilla (Tabú, Baires, Kinchbowl y Palacio Nazarí por exceso; Goblin y Mala Mía por no tener permiso). Además, la Policía Local levantó otra acta, en la calle San Agustín, en El Gallo, por apilar enseres en la fachada del Museo Picasso. Los agentes actuaron además en Ramón Franquelo (Pe-pito por no tener autorización) y Alameda Principal (Estambul Grill y Estambul Kebab por exceso). Las terrazas no autorizadas fueron levantadas.

Las actuaciones tienen una semana después de que cofradías y hosteleros se enfrentaran por las terrazas durante los primeros traslados. Las discrepancias se produjeron el sábado 25 de marzo. La Agrupación llegó incluso a emitir un comunicado en el que lamentó "profundamente" las escenas que vivían las hermandades y cofradías que durante sus procesiones tenían que sortear mesas de negocios que no se retiraban a su paso. "Esta imagen proyecta falta de sensibilidad y responsabilidad por parte de algún negocio, generando un ambiente negativo que ensombrese al conjunto de la ciudad y al cofrade en particular", protestó la institución. La Asociación de Hostelería de Málaga (Mahos) aclaró que respetaba la Semana Santa "como una expresión religiosa y cultural de primer orden", pero destacaba que se trataba de un "acontecimiento económico y turístico básico para el empleo y la generación de riqueza".

Días después, un restaurante ubicado junto al Thyssen colocó tres mesas en la puerta del museo mientras pasaba el traslado del Mutilado. El Consistorio aseguró que fue un desplazamiento "momentáneo". Pero no fueron estos los únicos incidentes con las terrazas. El Domingo de Ramos, en la fachada del Museo Picasso podían verse seis mesas con sus sillas apiladas. La edil de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, recordó que ese mobiliario debe guardarse en el interior de los locales ya que lo contrario es ilegal.

Un total de 137 denuncias por ruidos

Por otra parte, la Policía Local de Málaga ha tramitado un total de 137 denuncias, tanto a establecimientos (24) como a personas (113) por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público, en las 251 actuaciones realizadas a lo largo de la pasada semana. Los datos se corresponden al periodo comprendido entre las 7.00 horas del lunes 20 de marzo y la misma hora del lunes 3 de abril en los distritos Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz de la capital.

A estas actuaciones se suma el hecho de que durante el fin de semana se han levantado 20 actas por parte de la Inspección de Vía Pública a establecimientos de hostelería en las calles del centro histórico: 16 por exceso de ocupación y cuatro de ellas por ocupación sin autorización en cumplimiento de los decretos y las ocupaciones permitidas relativos a los desfiles procesionales durante la Semana Santa.

Respecto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, informan de que se han realizado un total de 170 intervenciones en las que se ha denunciado a seis 'taxis pirata'; tres denuncias a taxis y 31 a VTC's, por diferentes incumplimientos.

En lo referente al control del cumplimiento de la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía se ha denunciado a un total de 40 personas: 18 por cantar o proferir gritos en la vía pública y en zonas de concurrencia pública, y el resto por incumplimientos relacionados con la realización de actividades que impiden el descanso ajeno. Además, se ha intervenido un instrumento o aparato de sonido.

Las 18 denuncias tramitadas por cantar o proferir gritos en la vía pública se han producido en las calles Carretería (una); Granada (tres); Jara (once) y Marqués de Larios (tres). En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano, se han efectuado un total de 73 denuncias, destacando 36 por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas.

Además, 15 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública; dos por no recoger las deyecciones de animales o permitir que orinen o defequen en aceras u otros espacios de tránsito; cuatro por realizar la actividad de aparcamiento, ordenación o vigilancia en espacios públicos sin autorización; y una por realizar grafitis o pintadas, entre otras. Las 36 denuncias tramitadas por 'botellón' fueron en las calles Calderería (una); Juan del Encina (una); Don Cristian (ocho); Jara (19); Marmolista (seis); y Vendeja (una).

Las 15 tramitadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública tuvieron lugar en las calles: Beatas (dos); Cañuelo de San Bernardo (dos), Granada (una), avenida de los Guindos (una); Marqués de Guadiaro (una); plaza de los Mártires (dos); Medina Conde (una); San Telmo (una); Plaza del Siglo (una); Tomás de Cozar (dos) y Tomás Heredia (una). Respecto a las actuaciones sobre establecimientos públicos, han sido formuladas un total de 24 denuncias motivadas por diversas infracciones: seis relacionadas con la ocupación de vía pública, cuatro por trascender música al exterior por puertas o ventanas, una por no respetar el horario de cierre, tres por carecer documentación en regla, entre otros, así como una acta de denuncia por incumplimiento de decreto y tres seguimientos de decretos efectuados.