El Ayuntamiento de Málaga rechaza hacer estudios de movilidad sobre la torre del puerto, “está todo en regla y se aprobará en breve”

Como un fantasma que se va materializando, poco a poco, la torre del puerto toma cada vez más forma sobre el dique de Levante malagueño. El último intento de por moverla, que no derribarla, en el Pleno del Ayuntamiento, ha tenido a Vox como protagonista, que la apoya "pero no ahí" –ven más conveniente situarla donde se proyecta el Auditorio, en San Andrés–. El partido verde ha tratado de impulsar unos estudios de movilidad porque, aseguran, "las navieras de cruceros se van a tener que marchar". No han tenido el apoyo de ningún grupo y el PP, vía Carmen Casero, se ha enrocado: "Está todo en regla y se aprobará en Comisión en breve".

Así, el rascacielos impulsado por un fondo catarí sigue viento en popa hacia la aprobación del Plan Especial del Puerto, último paso necesario antes de que el Consejo de Ministros dé la luz verde definitiva. Esto se debe a que el uso hotelero no está permitido sobre suelo portuario, con la excepción del hotel Vela de Barcelona, que marcó un precedente, y es este órgano nacional el que debe volver a otorgar esa exención.

Aviso a navegantes que ha lanzado Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE, "espero que el documento esté perfecto, porque estaremos muy pendientes, no es la primera vez que llega con gazapos [en referencia a que la última vez que iba a llegar a Pleno, en verano de 2022, el equipo de Gobierno tuvo que levantar el punto porque la tramitación ambiental del proyecto estaba caducada y no ha sido hasta recientemente cuando la han renovado]".

A esto, Casero ha respondido que "no ha tenido nunca ningún gazapo, está todo en regla y volveremos a traerlo a aprobación en la Comisión en breve". Además, ha recordado a los socialistas que el balón está en su tejado, "el último sí depende del Consejo de Ministros, no se ponga nervioso, pero no tiren la pancarta que enarbolaron en 2012, vaya a ser que tengan que volver con las orejas gachas".

Morillas dice que en Gaza viven una Desbandá y el PP la acusa de enaltecimiento al terrorismo

El conflicto en Palestina sigue a vueltas en el Consistorio. Después de que Con Málaga desplegase sin autorización una bandera del país árabe en la fachada del Ayuntamiento para que los concejales del grupo político se hicieran una foto con ella, sin permiso del Ayuntamiento ni de la Policía Local, el Pleno ha sido testigo de las posturas enfrentadas. Por un lado, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga –luciendo palestina al cuello– ha comparado la situación de los gazatíes con la Desbandá– y por otro, el PP la acusaba de enaltecimiento al terrorismo, "nos resulta llamativo que sus primeras declaraciones no hayan sido para lamentar las miles de víctimas de ese atentado terrorista", le decía Mar Torres, concejala de Asuntos Exteriores.

"Lo que deben hacer, si creen que hemos hecho enaltecimiento del terrorismo, es presentarse en Fiscalía y denunciar, porque es un delito", le respondía Morillas, a lo que adjuntaba que ellos "han condenado todo tipo de violencia" y le pedía al alcalde que hiciera lo propia con las víctimas de Gaza.

A esto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "hay que intentar que entre los dos estados haya paz", pero se ha preguntado si "el ataque terrorista de Hamás no corresponde a un intento de romper los acuerdos entre Israel y otros países árabes, porque estaba claro que ante un ataque así iban a responder".