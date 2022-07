El Ayuntamiento aprobará el plan para la torre del puerto de Málaga

La odisea por la que ha pasado el proyecto de la torre del Puerto de Málaga está a semanas de ver el final, al menos en lo que compete al Ayuntamiento de Málaga. Este próximo lunes se aprobará en la Comisión de Urbanismo y Organización del Territorio la modificación del Plan Especial del Puerto por la que se permitirá la construcción de un hotel 5 estrellas gran lujo sobre el dique de Levante. Más tarde, el 28 de este mes de julio deberá ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento, autoridad competente en el ordenamiento del territorio de la ciudad. La modificación del Plan Espacial del Puerto contará con el respaldo de Noelia Losada, edil de Ciudadanos, por lo que está garantizada la mayoría en la votación.

Una vez se apruebe este planeamiento por el que se permite el uso hotelero en el espacio, será la Autoridad Portuaria la que deba elevar el proyecto de la instalación hotelera al Consejo de Ministros para su aprobación. Es decir, lo que aprobará el Ayuntamiento es la posibilidad de que en ese espacio se construya un hotel de hasta 150 metros de alto, en planta baja más 35 con características de cinco estrellas gran lujo y un techo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados, no cualquier hotel. Después será el propio Puerto de Málaga el que deba llevar su proyecto de hotel –en este caso el rascacielos diseñado por José Seguí– al Consejo de Ministros para que apruebe su instalación. Una vez tenga ese respaldo, podrá iniciar el proceso normal de una licencia de obras y necesitará informes ambientales, de AESA, arqueológicos... como cualquier otra edificación que se levanta en la ciudad.

Esto es importante, porque ha sido el nudo del conflicto entre Ayuntamiento y distintas administraciones y por el que se ha dilatado al menos cuatro años el sí al planeamiento. En el centro de la polémica estaba el artículo 72.4 de la normativa de Puertos del Estado. En él no queda claro qué debe ir primero, si la aprobación de uso del suelo condicionada a la instalación del proyecto o viceversa. Esto, ha defendido el concejal de Urbanismo, Raúl López, "lleva a una inseguridad jurídica" que en Urbanismo han tratado de capear con los informes de Junta de Andalucía, Consejo Consultivo y otros, hasta abrir una jurisprudencia en este sentido. No se ha construido ningún hotel en suelo portuario desde que esta norma está en vigor.

Que el Ayuntamiento sea el primero en dar este paso es un cambio en su primera postura, en la que defendía que era el Consejo de Ministros el que primero debía pronunciarse al respecto. "Hemos cogido una alineación jurídica diferente a la que llevábamos desde el principio pero que estaba avalada por Puertos del Estado y por la Junta de Andalucía", ha anunciado López en defensa del cambio en la línea a seguir por el Consistorio.

Esta modificación del planeamiento no entrará en vigor hasta que, una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), después de haber sido inscrito en el registro de planeamientos de la Junta de Andalucía.

El concejal ha precisado, después de recordar todo el proceso por el que ha pasado este movimiento urbanístico desde que se iniciase en 2016, que no es necesario que este vuelva a pasar por un proceso de información pública. Además de hacer hincapié en las trabas que habría puesto el Estado "hasta en tres ocasiones", con la incoación de un expediente de posible expolio, la postura inicial de Puertos del Estado y la declaración como BIC de la Farola, que no dejaba claro si afectaba o no al rascacielos impulsado por un fondo de inversión vinculado a la familia catarí. "Había cierto interés en que no saliera adelante", ha recalcado López.