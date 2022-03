Barcelona quiere ahora también la Copa América y competirá con Málaga

La organización de la 37 edición de la Copa América de Vela empieza a parecerse al camarote de los hermanos Marx. Cuando parecía que ya estaba claro que los únicos candidatos eran Málaga, Cork (Irlanda) y Jeddah (Arabia Saudí) ahora resulta que también se suma Barcelona a última hora.

La capital catalana ha confirmado su candidatura cuando apenas quedan 20 días para que el equipo organizador, el Team New Zealand, decida dónde tendrá lugar este evento internacional. Siempre se ha señalado que solo podía haber una candidatura por país, pero parece que en este caso España tendrá dos (Málaga y Barcelona) y eso que Valencia se cayó hace unas semanas por falta de financiación.

El nombre de Barcelona empezó a sonar en septiembre del año pasado como posible candidato, pero nunca más se supo. Ahora vuelve a la carga impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Diputación y el puerto catalán. Según señalan desde la agencia Efe la entidad Barcelona Global ya está buscando recursos financieros para esta candidatura.

El equipo estadounidense ha pedido que Jeddah no sea elegida porque no cree que pueda garantizarse la seguridad en el Golfo Pérsico, lo que complica más la elección. Esta previsto que los equipos participantes empiecen a navegar en la sede elegida, si no hay nuevo aplazamiento en la elección y con los monocascos con foils AC75, a partir del 17 de septiembre de 2022.

El 31 de marzo, si no hay nuevas dilaciones, se sabrá quién es finalmente el ganador. Málaga, encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre, lleva semanas de reuniones y negociaciones, buscando dinero para que la candidatura sea factible e intentando convencer a los organizadores. Si antes su probabilidad de éxito era del 33% ahora, al haber cuatro candidatos, se reduce al 25%. Pero, visto lo visto, no sería de extrañar que haya más sorpresas en los próximos días.