Cambio de horario del Málaga CF - Mérida

El Málaga CF anunció que el partido que tiene que disputar este domingo 5 de mayo de 2024 contra la AD Mérida pasa a jugarse a las 12:00 horas y no a las 19:00 horas como estaba previsto en un primer momento. Una decisión que ha pillado con el paso cambiado a gran parte de los malaguistas y que puede repercutir de manera sensible en la afluencia al estadio de La Rosaleda.

No es la primera vez que el Málaga cambia el horario de uno de sus partidos para ponerlo a las 12:00 horas, pero nunca con tan poca antelación. A muchos malaguistas les ha fastidiado porque además este primer domingo de mayo es el Día de la Madre y causa ciertos trastornos. También a los seguidores del Mérida que tuvieran pensado venir al estadio de Martiricos les obliga a alterar sus planes.

En otros ámbitos no ha sentado tan mal porque había coincidencia, una vez más, con un partido del Unicaja en el Martín Carpena. Los recientes campeones de la Basketball Champions League reciben en Málaga al UCAM Murcia a partir de las 18:30 horas.

El Málaga ha jugado a las 12:00 horas todos sus últimos partidos. Ante el Recreativo de Huelva, UD Ibiza, Intercity, Linares, Real Murcia y ahora también contra el Mérida. Será la última vez en esta temporada, puesto que la única cita que queda ya por jugarse en el recinto de Martiricos será en la penúltima jornada del Grupo 2 de Primera RFEF en horario unificado a partir de las 19:00 horas contra el Antequera CF.

La versión del club

El club compartió un comunicado en el que no se cuenta ningún motivo del cambio: "La Real Federación Española de Fútbol ha modificado el horario del Málaga CF - AD Mérida. El encuentro correspondiente a la jornada 35 de Primera Federación se iba a disputar el domingo 5 de mayo a las 19:00 horas. Sin embargo, finalmente, el partido se disputará el mismo domingo a las 12:00 horas". Sin embargo, la versión que da el Málaga es que se había solicitado a la RFEF el cambio a principios de semana y al no obtener respuesta, daban por hecho que no se produciría la alteración horaria, que para su sorpresa llegó este viernes.