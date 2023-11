Benahavís, el oasis malagueño del pleno empleo en una provincia con un 20% de paro

Si Goscinny y Uderzo hubiesen tenido que imaginar su resistente aldea inspirados en Benahavís, no serían los romanos los antagonistas sino el desempleo. El pequeño municipio blanco (8.763 habitantes registraba en 2022) es, sin duda, uno de los más paradigmáticos de la provincia de Málaga, tanto por su enclave como por lo mucho que lo diferencia de su entorno. No por nada es un oasis en el que se roza el pleno empleo en una provincia con un 20% de paro.

En septiembre, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el desempleo del municipio era de un 6,35%; 1,25 puntos porcentuales menos que el mismo mes hace un año. Pero en julio el dato que se refleja es muy similar: un 6,61%. Mientras tanto, en el conjunto de la provincia el mismo dato fluctúa entre el 20,25% de septiembre y el 19,67% de julio. Una diferencia abismal.

Pese a que el pleno empleo técnico está en un 4%, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, indicó el pasado mes de julio que para alcanzar el pleno empleo en España el dato debe ser de un 8%, por lo que Benahavís cumpliría de sobra los estándares del número 2 de Economía.

Su alcalde desde 2007, José Antonio Mena, no se sorprende un ápice del dato: "aquí siempre hace muchos años que estamos en torno al 7% de paro, es lo normal, yo soy alcalde desde 2007 y ni en la gran crisis pasamos del 8%".

Pese a ello, el regidor es incapaz de encontrar una fórmula del éxito extrapolable a otras poblaciones y apunta a una mezcla de bondades que se mezclan entre la ubicación y apuesta por el golf. "La gente quiere un balcón al mar y tranquilidad, y en eso somos imbatibles", asegura entusiasmado. Mena hace alusión a que el número de viviendas dobla al de habitantes censados, "tenemos unas 16.000 viviendas en el municipio y 12.000 de ellas son de lujo o súper lujo".

Benahavís es la segunda ciudad de la provincia donde el metro cuadrado es más caro, en torno a 4.204 euros, según datos de Idealista, sólo por detrás de Marbella, que supera los 4.300 euros el metro cuadrado. Son precios estos comparables a los de Madrid o Barcelona que no se justificarían si no fuese por el enclave en el que se sitúa: justo sobre Marbella, pero a una distancia suficiente como para gozar de tranquilidad.

A esto, se suma una fuerte apuesta por los campos de golf, en conjunto con la Costa del Sol. "El 90% de nuestra economía gira entorno al golf, de ahí vinieron los hoteles, pero también el turismo residencial que tenemos, que es importantísimo". Por eso se alegra de que en los primeros años de democracia en Benahavís se apostase por el deporte de los 18 hoyos, "y entonces se veía como algo elitista, que sólo era para los ricos, y en muchos lugares lo despreciaban".

Se erigieron entonces en Benahavís las grandes urbanizaciones de lujo, entre las que destaca La Zagaleta –una de las más exclusivas de toda Europa, sino la más–, pero también Monte Mayor o Los Arqueros, todas ellas con campo propio. "Aquí no tenemos industria ni oficinas, pero cada una de esas super villas son una empresa en sí misma: cocineros, limpieza, jardinería, seguridad...".

Y, pese hay quien pueda pensar que el empleo público tenga mucho peso, ya que Benahavís es uno de los municipios con las cuentas más saneadas de España, "aquí tenemos más o menos el mismo número de trabajadores desde hace 25 años, la contratación desde la administración no contribuye a bajar el desempleo a largo plazo", apunta Mena. Sin embargo, sí que piensa que desde el Ayuntamiento, "hay que fomentar la actividad económica, pero poco más".

Dificultad para encontrar personal en la hostelería

A nivel local, la hostelería es uno de los principales motores económicos junto con la creación de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que se benefician de un entorno compuesto por urbanizaciones de lujo y campos de golf. Edgar Backhaus es un argentino que regenta un negocio de hostelería desde hace tres años, La terraza de Benahavís, donde “el 80% de los clientes son ingleses, el 10% de países del norte de Europa y el otro 10% son españoles, tanto locales como visitantes”. “Es un beneficio para el Consistorio y para nosotros porque es gente con muy buen poder adquisitivo que gasta su dinero en la hostelería y no tiene miramientos”, valora el empresario respecto a la existencia de urbanizaciones de alta gama, destacando que el segmento del golf permite mantener la actividad en temporada baja.

En cuanto a la creación de empleo en el sector, indica que en su caso cuenta con “una plantilla fija”, aunque “suele haber rotación en algunos restaurantes, sobre todo en cocina, porque algunos cocineros se creen estrellas y van dejando su actividad para encontrar algo mejor porque realmente falta gente”. En su opinión, la falta de trabajadores en el municipio se da “al haber mucha oferta y la gente va rotando”. En su parecer, la tasa de paro es tan baja porque “es una plaza en la que se paga bien” y “hay muy buen trato con el personal”.

El dueño de la pizzería Da Pino, Gusseppe Assennato, pone de relieve “la dificultad de encontrar personal en verano” porque “todo el mundo que está en el pueblo tiene ya trabajo, y de fuera hay gente que viene y otra que no tiene ganas porque se tiene que gastar 10 euros de gasolina”, siendo la hostelería la principal actividad con “restaurantes que hacen 400 personas diarias”, la “mayoría extranjera”, ya sea de visita o que reside. De esta forma, señala que el bajo desempleo se debe a que “hay muchos autónomos, muchos negocios y la gente de aquí más o menos trabaja casi toda”. Además, “el Ayuntamiento siempre da algo, 3 meses para limpiar la calle o seis meses después jardinería”.

La baja densidad de habitantes repercute en las estadísticas

Teresa Díaz es propietaria de la tienda de moda y complementos Klorey´s, un negocio que lleva abierto 12 años, y cuya clientela es extranjera de un “poder adquisitivo medio alto”, tanto turistas como residentes. “Si tuviera que vivir de los españoles, ya tendría que haber cerrado hace muchos años”, señala la comerciante, destacando que, pese a que la actividad es “estacional”, en Benahavís se da la circunstancia de que “la temporada alta aguanta más y no son solo los tres meses de verano de la costa, porque tenemos a los golfistas”.

Díaz indica que los principales motores económicos son “la restauración y los turistas”, así como los campos de golf, valorando que la baja cifra de paro del municipio se debe a que “el pueblo es muy pequeño en habitantes, hay muchos negocios y la hostelería tiene mucho personal”, por lo que “podría haber tasa cero en verano”. “Casi todo el mundo trabaja por aquí, y el Ayuntamiento también da mucho trabajo”, señala respecto a las formas de ganarse de la vida la población local.

Otro empresario que prefiere permanecer en el anonimato valora que en Benahavís “no puede haber paro porque no hay población local, no hay ningún foráneo”, estimando que “el 95% de la población es extranjera” que “vive de sus pensiones o de sus negocios, o viene por temporadas y alquila sus apartamentos”. En un entorno en el que conviven varios campos de golf, urbanizaciones de lujo, hoteles, restaurantes y empresas de servicios locales ha señalado que “el 100% de la clientela son turistas nacionales e internacionales, y si fuera por los foráneos no habría negocios”. A ello agrega que “mucha gente trabaja en el Ayuntamiento, la mayoría de aquí”.

Almudena Gómez regenta junto con su pareja la frutería Frutas al granel desde hace 6 meses en Benahavís, con una clientela en la que “el 45% son ingleses y rusos de poder adquisitivo alto”. “Lo que más se mueve es la hostelería”, indica la empresaria, que señala que la existencia de urbanizaciones de lujo como La Zagaleta o Los Arqueros junto con una amplia oferta de campos de golf “aporta un beneficio muy importante” que repercute en la economía local. En su caso, ha optado por crear una pyme tras comprar una casa en el municipio hace dos años y ver que “no había ninguna frutería”, destacando que también “hay mucho trabajo en la hostelería y mucha gente de fuera que es autónoma que trabaja desde casa” y "un 30 o 40% lo hace en Marbella, San Pedro o Estepona", según el perfil de sus clientes.

Victoria Mendiola reside desde hace un año en Benahavís, tras vivir en ciudades como Bilbao y Marbella, desde donde teletrabaja como autónoma en una empresa de su propiedad dedicada al “asesoramiento de inversión”, con la que da servicio “mayormente a extranjeros”. También analiza datos para una compañía americana. Según valora, la economía local pivota sobre “los servicios, la restauración y el turismo”. También incide en que “hay mucha gente autónoma que trabaja en empresas extranjeras que se llevan desde aquí porque reside en un sitio tranquilo donde poder operar, pero no creo que revierta en el municipio”.

José da Silva es un brasileño que vive desde hace 18 años en Benahavís, lugar en el que asegura que nunca se ha “quedado sin trabajo”, dedicándose a la construcción entre 2005 y 2008 y tras la crisis del ladrillo a la hostelería. Acaba de quedarse en paro después de trabajar en un restaurante como “preparador de terraza y mantenimiento” ya que “en temporada baja disminuye la plantilla porque hay poco trabajo”. “Los meses de enero y febrero son muy complicados y muy tranquilos. No entra ni un alma para comer”, ha apuntado.

“No hay población para trabajar”, señala por su parte Paco Guerrero, un joven de Benahavís que indica que “en construcción y hostelería en la época de verano es difícil encontrar a gente”. “Aquí en verano hay mucho trabajo. En invierno sigue habiendo aunque menos, porque hay muchos negocios que funcionan durante todo el año, principalmente en la hostelería”, resalta.

Alejandro Ramírez es un joven del pueblo que trabaja en un negocio familiar de hostelería, un sector en el que “hay muchos bares y restaurantes, y siempre hay trabajo”, y en el que se contrata “gente de aquí y de fuera”. “En Benahavís, de cuatro personas hay cuatro que trabajan”, remarca.