Bibliotecas de la UMA: horarios para la época de exámenes

Hasta el próximo 15 de febrero cinco bibliotecas de la Universidad de Málaga (UMA) abren en horario extraordinario para la época de exámenes.

Así, además de la Biblioteca General de la UMA, se unen al horario extraordinario las bibliotecas de Ciencias, Económicas y Empresariales, Informática y Telecomunicación y Medicina. Todas ellas permanecen abiertas más allá de sus horarios habituales para facilitar a los estudiantes que preparen sus exámenes.

Con carácter general, el horario extraordinario comenzó el día 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de febrero en la mayoría de los casos.

Los periodos y horarios que se han establecido son los siguientes:

Biblioteca General: abierta desde el martes 9 de enero y hasta el jueves, 15 de febrero, en horario de 9:00 a 3:00 horas del día siguiente.

abierta desde el martes 9 de enero y hasta el jueves, 15 de febrero, en horario de 9:00 a 3:00 horas del día siguiente. Biblioteca de Informática y Telecomunicación : de 9:00 a 24:00 horas.

: de 9:00 a 24:00 horas. Biblioteca de Económicas y Empresariales : abierta hasta el domingo, 28 de enero, de 9:00 a 3:00 horas del día siguiente. Y desde el lunes 29 de enero y hasta el jueves, 15 de febrero, en horario de 9:00 a 24:00 horas.

: abierta hasta el domingo, 28 de enero, de 9:00 a 3:00 horas del día siguiente. Y desde el lunes 29 de enero y hasta el jueves, 15 de febrero, en horario de 9:00 a 24:00 horas. Biblioteca de Medicina: hasta el jueves, 8 de febrero, de 9:00 a 24:00 horas.

hasta el jueves, 8 de febrero, de 9:00 a 24:00 horas. Biblioteca de Ciencias: hasta el jueves, 8 de febrero, de 9:00 a 24:00 horas.

En todos los casos, el horario de atención al público se reduce 10 minutos respecto a la hora de cierre de la biblioteca.

Reserva de puestos

Desde la UMA han informado de que el acceso a cualquiera de las bibliotecas que ofrecen horario especial requerirá una reserva previa a través de la app móvil Affluences (App Store y Google Play) y estará limitada a los miembros de la comunidad universitaria. La reserva se puede realizar con una antelación máxima de dos días.

El acceso a la Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales en periodo de exámenes, en horario nocturno y fines de semana, será por la Secretaría de la antigua Escuela de Estudios Empresariales, frente al Pabellón de Gobierno (entrada por el parking del Pabellón de Gobierno).

Muchos de los alumnos prefieren aprovechar las bibliotecas universitarias para preparar sus exámenes, antes que hacerlo en casa: "Me concentro más porque veo a la gente igual de concentrada que yo y se me contagia, es un ambiente distinto", afirma una alumna de Enfermería.

Uno de los principales motivos para acudir a la biblioteca son las distracciones: "Yo en casa a lo mejor cojo el móvil, desconecto, vaya, que no me pongo como cuando vengo a la biblioteca. Además en mi casa hay mucha gente y me desconcentro", responden alumnas de Turismo y de Psicología.