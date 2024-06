Borja Vivas: “En el deporte de alto nivel hay 90% de decepciones y 10% de alegrías”

EN los primeros números de Málaga Hoy consta un reportaje titulado “El coloso de Carranque”. Versaba sobre un prometedor lanzador de peso que respondía al nombre de Borja Vivas Jiménez y que era el mejor de su generación en España mientras ya sacaba la cabeza a nivel absoluto. Tenía entonces 20 años. Ahora tiene 40 y es concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Fue dos veces olímpico (Londres’12 y Río’16) y una vez subcampeón de Europa en Zúrich en un mágico 2014 en el que también superó la barrera de los 21 metros. Hasta allí mandaba la pesada bola de acero de 7,26 kilos. Se crió enfrente de las pistas de Carranque, hoy Ciudad Deportiva Javier Imbroda, y allí empezó a practicar, inducido por sus padres, el atletismo, el hilo conductor de una vida hasta desembocar en la política mientras cuidó su formación, compatibilizando deporte de máximo nivel y estudios.

“Queda todo, queda la esencia, que no se me va a olvidar nunca de dónde vine”, responde Vivas cuando se le pregunta qué permanece de aquel chaval tímido de 2.02 metros que posaba en la pista de Carranque:“El atletismo te enseña muchísimas cosas. Esa disciplina, suena un poco místico, pero es verdad, cuando te das cuenta de que tú peleas por una cosa y no sale, a mí me ha pasado también en este pequeño periplo político. No desfallecer y seguir, la perseverancia. En una balanza, en alto nivel habrá un 90% de decepciones y un 10% de alegrías. El deporte te enseña que la vida no es fácil y esa enseñanza me vale en la política. Intento que mis hijas hagan un deporte: el compañerismo, el trabajar en equipo”. Habla Borja Vivas con orgullo de sus tres hijas. La primogénita nació en agosto de 2016, curiosamente, mientras estaba en Río en sus segundos Juegos Olímpicos. “Mi mujer salía de cuentas un mes después. Y se adelantó. Yo tenía el billete de vuelta para venirme antes. Y cuando encendemos el teléfono competir, mi entrenador [Tomás Fernández, 25 años con él] me lo enseña y ahí estaba mi mujer con la niña en brazos, viéndome competir. Habrá días para nacer...”, rememora Vivas. La tercera hijo nació el día que comenzaba la última campaña electoral de las municipales, en mayo de 2023.

En esta metamorfosis, Vivas ha tenido también sus contradicciones. En su época de atleta reivindicó mejoras en el uso de instalaciones y ahora está en el otro lado, constata que el dinero es finito y que hay necesidades legales que cumplir. “A mí me daba igual que hoy fuera concejal X y mañana, al día siguiente, fuera otro concejal. Yo tengo que seguir entrenando y mi problema lo tienes que arreglar”, reflexiona Vivas sobre cómo es el razonamiento del deportista y qué intenta hacer en política: “Recuerdo una frase de Cristóbal Ortega, de alguna manera mi mentor en este mundo. ‘Nunca juegues a ser político’, me decía. Cuando estás en el mundo del deporte yo veía como algo natural que había unas pistas que estabanterminadas, teníamos que entrenar y no se podían utilizar. Ahora entiendo que había un tema burocrático, hay ciertas cosas que no dependen de uno, sino de los permisos. En política se trata de apagar estos fuegos,de tener la previsión antes de que surjan. Si ya sabes que esto va a ocurrir, pues buscaruna zona de entrenamiento diferente y dar información, ser lo más transparente posible. Te equivocarás, pero engañar, nunca”.

En su paso por la política, Vivas trata “sobre todo, de que tengamos diversidad de posibilidades, que no nos centremos en los deportes clásicos, que le demos opciones a todo el mundo. Una pista de atletismo no se puede tener en todos los barrios, pero Málaga, como la gran ciudad que es, debe tener una oferta muy amplia de deportes”.