CCOO convoca una huelga educativa el 18 de septiembre ante la "actitud irresponsable de la Junta"

Comisiones Obreras, junto a otras organizaciones sindicales, considera que la vuelta al colegio no cumple con los parámetros de seguridad que marcan las autoridades sanitarias, que las medidas han sido ambiguas, en ciertos casos contradictorias, que no hay bajada de ratio ni aumento de plantilla. Por ello, convocan una huelga educativa el próximo 18 de septiembre ante lo que definen como "actitud irresponsable de la Junta de Andalucía".

"Presentaremos denuncias ante la inspección de trabajo por el incumplimiento de las normas básicas de seguridad", comenta Félix Martín, secretario general de enseñanza de CCOO Málaga. Además de la jornada de paro, CCOO ha convocado dos concentraciones el 14 de septiembre, una por la mañana para el personal externalizado y otra por la tarde para los contratos parciales de monitores, personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos.

UGT, ANPE y CSIF no secundarán esta huelga. El día 18 inician sus movilizaciones con concentraciones de delegados y responsables sindicales en las delegaciones territoriales de Educación de la Junta de Andalucía. "Hemos estado en todo momento en contacto con los demás sindicatos y todos al unísono hemos planteado las mismas reivindicaciones, pero ANPE y CSIF proponían dejar la huelga para más adelante y nosotros consideramos que este es el momento", indica Martín.

Destaca el líder sindical, que desde CCOO "hemos estado hasta el último momento negociando con la Junta, intentando que la vuelta al colegio fuese segura y no lo hemos conseguido, por lo que nos vemos obligados a convocar esta huelga". Y subraya que "para nosotros lo importante para garantizar la seguridad es la reducción la ratio y el incremento de las plantillas docente y no docente".

Además, para el sindicato es fundamental que la Junta se responsabilice de los protocolos de cada centro educativo. "No es de recibo que la responsabilidad recaiga en los equipos directivos, el coordinador Covid no puede ser un docente, debe de ser personal sanitario. Un docente no tiene competencia", considera Martín.

Y teme que "lo que va a pasar es que todo niño que muestre algún síntoma va a ir directamente a la sala Covid, y salvo esguince o sangre evidente todos los síntomas son compatibles con el coronavirus, tiene que haber un personal sanitario que determine si es realmente un caso sospechoso o no".

"Dejar la responsabilidad a un docente nos parece un atrevimiento, una irresponsabilidad y fuera de lugar del ámbito educativo", agrega Martín. "Estamos acostumbrados a escuchar cada día una insensatez de este Gobierno", subraya el responsable sindical y apunta a que para la población adulta hay límites de aforo y no para los escolares.

Según un estudio de CCOO, cifran en 10.000 profesores más los que necesitaría Málaga para una vuelta al colegio segura. Sin embargo, según la adjudicación del pasado lunes, el grupo de apoyo y refuerzo Covid lo conforman 385 docentes en Málaga.

Igualmente señalan que todos los ayuntamientos han puesto a disposición de la Consejería de Educación espacios para poder desdoblar las aulas. Sin embargo, no se han solicitado por falta de recursos humanos, consideran desde CCOO. "El querer hacer una vuelta al colegio segura con una mascarilla y un gel hidroalcohólico es una temeridad", añade.

El problema está en las zonas de expansión de Málaga y en las zonas costeras, donde las ratios están saturadas. "Lo que exigimos al Gobierno andaluz es que actúe con responsabilidad porque hasta ahora lo único que está haciendo es poner parches, improvisar y tener una planificación nefasta", añade Martín. "Si ellos demandaban una vuelta al colegio homogénea en toda España, lo que han conseguido desde la Consejería es que en Andalucía haya 7.144 vueltas al cole distintas, tantas como centros hay".

Interinos que llegan el mismo día que el alumnado

Yolanda Gamero, responsable de Enseñanza Pública de CCOO Málaga, considera que el inicio de curso vuelve a estar "mal planificado y mal organizado, cuando hacía más falta que nunca contar con una buena planificación". Destaca que durante el verano la Consejería de Educación ha estado emitiendo circulares, instrucciones, protocolos y medidas muy ambiguos, confusos e, incluso, contradictorios, lo que ha impedido que todas las medidas se pudieran plasmar en algo concreto.

Cada centro las ha interpretado de una forma distinta. "No se puede sacar una circular el 3 de septiembre cuando ya la planificación está hecha, ahora hay que rehacer todo y provocar cambios que afectan a profesores, alumnados y familias".

Otra "incompetencia" de la Junta de Andalucía, según Gamero, es que el personal interino que no ha tenido vacante en agosto se incorpora a los colegios el mismo día que entran los niños. "Se trata de un personal que va a entrar sin conocer el centro, ni los protocolos de actuación, sin realizarse los test rápidos, esto por ahorrarse un día".

Además, destaca que el cálculo que ha hecho la Consejería para asignar el maestro Covid de apoyo y refuerzo es irrisorio. En el centro más grande, que puede tener hasta 24 unidades en Primaria, solo van a llegar cuatro maestros. Es claramente insuficiente.

"Tampoco concebimos que para calcular este profesorado solo se han tenido en cuenta unidades de Primaria y Secundaria, no han tenido en cuenta las unidades de Infantil y Educación Especial, que son los que más necesitan ese apoyo extra por su edad y sus características", asegura Gamero.

"Seguimos sin desdobles, sin bajar la ratio, nos vamos a encontrar aulas con más de 30 alumnos y con centros que reconocen que no pueden mantener las distancias de seguridad en sus aulas, así va a empezar el curso, lo que denota una nula preocupación de este Gobierno por la salud de las personas", reitera Gamero. Y destaca, además, la "nula inversión" en medidas de prevención.