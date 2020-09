Más de 150.000 alumnos en Málaga se incorporan este jueves a las aulas del curso más incierto

“Otras fórmulas son posibles, se podían haber invertido en mobiliario nuevo, en aulas prefabricadas para hacer los desdobles , pero no se han puesto las medidas y eso demuestra que la educación no es prioritaria para nuestros políticos”, critica Del Amo.

Además, desde CCOO estiman que “el coordinador Covid tiene que ser un sanitario, no un docente, no se le puede trasladar toda esa responsabilidad a un profesor”. Lamentan, por tanto, que no se haya actuado con más previsión cuando “han tenido tiempo de hacerlo”.

El sindicato afirma que la Consejería de Educación no ha puesto sobre la mesa los recursos humanos que creen oportunos para una vuelta segura. “Es incomprensible que la Junta haya estado durante seis meses sin hacer nada y ahora en cuatro días quiera hacer un regreso a las aulas sin poner los medios necesarios”, comenta Martín. Y subraya que la administración regional, además, “ha trasladado a los equipos directivos y al profesorado toda la responsabilidad de los protocolos cuando es el personal técnico de la Consejería el que tenía que haberlos elaborado, no los maestros”.

Docentes que acuden a su puesto con miedo al contagio

Según un informe de la consultora Affor Prevención Psicosocial, más de la mitad de los docentes españoles muestran síntomas de ansiedad provocados por el Covid-19 y el regreso a las aulas. En esta pandemia, el 90% de los profesores ha sufrido alteraciones de sueño, un 89,5% nerviosismo, irritabilidad o tensión y un 42,7% se siente poco feliz y deprimido con su trabajo, indican en el estudio. La preocupación de los docentes a enfrentarse a su actividad presencial, en espacios reducidos y llenos de alumnos, usando mascarilla durante toda la mañana e intentando un distanciamiento que en muchos casos complicará su labor es real y se la trasladan tanto a equipos directivos como a centrales sindicales. “El profesorado esta muy preocupado, hay personal vulnerable y a todos se les está mandado un comunicado en el que dicen que no tienen riesgo alto y que se tienen que incorporar presencialmente”, afirma María del Amo, presidenta provincial de ANPE. Temen por ellos y porque contagien a personas a su cargo con patologías. “Esa inseguridad la tienen porque se han tomado medidas de prisa y corriendo, sin consensuar con la comunidad educativa, y se les obliga a meterse en un sitio cerrado que no cumplirá con el distanciamiento porque no hay espacio físico ni una ventilación adecuada”, agrega Del Amo. También considera que los test que se les ha hecho a la comunidad educativa son poco fiables y que “podían haber invertido ese dinero en algo más efectivo”. Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO, apunta que “lo que nos está llegando es que personas que pidieron vulnerabilidad para no asistir de forma presencial se le está negando a todos, enfermos de diabetes, hipertensión, les están diciendo que se tienen que incorporar, que tienen que estar obligatoriamente en el aula”. Ante esta situación, los sindicatos estarán vigilantes y “denunciaremos todas las irregularidades que veamos tras la incorporación del alumnado”, incide Martín. Mientras, el consejero de Educación, Javier Imbroda, asegura que los colegios van a ser espacios más seguros que las casas.