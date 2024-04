CSIF protesta en el Hospital Regional de Málaga para exigir al SAS que “actualice ya los listados de Bolsa"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud en Málaga, se ha concentrado este miércoles a las puertas del Hospital Regional para denunciar el "bloqueo de la Bolsa de Empleo del SAS" por parte de la Junta de Andalucía, que ha incumplido los plazos de actualización de los listados, generando graves perjuicios para miles de profesionales.

CSIF tilda de "lamentable la lentitud en la actualización de la Bolsa del SAS por parte de la Administración andaluza que, una vez más, incumple los compromisos adquiridos para las contrataciones de personal". El bloqueo en la publicación de los listados está ocasionando un "grave perjuicio a miles de profesionales" que aspiran a conseguir un trabajo o a mejorar las condiciones del que ya tienen en la sanidad pública andaluza a través de la Bolsa.

La central sindical recuerda que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "se comprometió a que todas las categorías profesionales estarían operativas en marzo". Sin embargo, según la organización sindical, "no ha sido así y a día de hoy sólo se han actualizado los listados provisionales de 12 categorías de la Bolsa y todas ellas corresponden a facultativos especialistas, con el agravante de que los definitivos no estarán listos hasta las contrataciones de verano". Esta situación "empeora" si se tiene en cuenta que el escaso número de listados actualizados no incluye a aquellas categorías que, "con mucha diferencia, acumulan mayor número de demandantes de empleo".

Son "miles los aspirantes" a un empleo público en el SAS que se están viendo afectados por este "injusto retraso" en la actualización de los listados, quienes han dedicado "mucho tiempo y recursos económicos" en formación y han firmado "contratos precarios", en muchos casos alejados de sus domicilios, para sumar puntos de servicios prestados dentro del sistema, según CSIF.

A esta “insoportable lentitud” en la actualización de la Bolsa Única por parte de la Junta se suma el retraso en los listados con los cortes de 2021 (Facultativos Especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Trabajador Social, Costurera y Limpiadora) y de 2020 (Técnico Especialista Dietética y Nutrición) que aún están pendientes de su publicación.

Con la protesta de este miércoles, que se ha desarrollado de forma simultánea en todas las provincias andaluzas, CSIF exige a la Consejería de Salud y Consumo que "subsane de inmediato su incumplimiento con el Pacto de Bolsa y deje de perjudicar a los profesionales".