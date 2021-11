Caen dos trabajadores de un tejado en Málaga y muere uno de ellos

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la caída de dos trabajadores en Málaga capital. Uno de ellos, según han confirmado a este periódico fuentes policiales, ha fallecido. Las pesquisas apuntan a que se trata de un accidente laboral.

Hacia las 18:15, el servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía recibía un aviso que alertaba de que dos empleados se habían precipitado en el número 53 de la avenida Isaac Peral. La altura podría ser de unos siete metros, indicaron otras fuentes próximas al caso consultadas.

El centro coordinador dio aviso a la Policía Local, a la Nacional y al 061, que acudieron hasta el lugar del siniestro. Los sanitarios certificaron la muerte de uno de los heridos. Por el momento, no ha trascendido cuál es el estado de la otra víctima.

Uno de los últimos accidentes laborales se produjo este pasado mes de julio, cuando un trabajador de 42 años quedó atrapado bajo una carretilla elevadora, según confirmó entonces el 112. La investigación apuntaba a que la víctima trabajaba en una empresa ubicada en la calle Leo Delibes. Un testigo comunicó que el operario no reaccionaba. Los hechos ocurrieron en el polígono Valdicio, próximo a la carretera de Cádiz y la MA-20.

Durante 2020, un total de 17 trabajadores murieron en accidentes laborales en Málaga, incluidos los in itinere (recorrido de ida o vuelta al trabajo), según las cifras que maneja el sindicato UGT en Andalucía. Así, Málaga era la segunda provincia andaluza que más siniestros mortales de este tipo registró a lo largo de ese año. Solo le superaba Sevilla, con 27, dos de ellos en el trayecto de ida y vuelta al puesto de trabajo. Le seguía Huelva, con 17 y uno de ellos in itinere; Almería, con un total de doce y dos de ellos in itinere y Cádiz, con un total de diez, de los que uno ocurrió en el recorrido de ida o vuelta al trabajo.