La propietaria de los Callejones del Perchel: "No tenemos un plazo para el desalojo, estamos hablando de familias"

A todos los efectos, la dueña de los Callejones del Perchel es Dazia Capital Real State. Esta inmobiliaria madrileña ha adquirido la sociedad Vitrubio y de forma indirecta se hace con la propiedad estos históricos inmuebles, ya que Vitrubio era la poseedora de estos activos. Por tanto, la operación ya se ha materializado y a los efectos de la propiedad Vitrubio y Dazia son lo mismo.

Algunos inquilinos de los Callejones del Perchel han comenzado a recibir cartas estos días para que abandonen sus viviendas a partir del 1 de marzo, tras la finalización de sus contratos. La intención de Dazia es el desalojo completo de todas las viviendas -donde viven unos 50 vecinos- para llevar a cabo una promoción inmobiliaria que aún está por definir.

En este sentido, Leticia Pérez, directora general de Dacia, asegura que se compró Vitrubio -cuyo único activo en Málaga capital es éste- "siendo conscientes de la situación, de la existencia de los contratos de arrendamiento". Y que también tenían presente a la hora de hacer la compra de que tendrían que lidiar con el tiempo en que se iba a desarrollar la operación del desalojo y por tanto, con una mayor incertidumbre para el proyecto.

Así, afirma que la intención de la empresa es la de "respetar los derechos de los arrendatarios". Reconoce que los de renta antigua -unos 15, más o menos- "tienen derecho a permanecer allí si lo desean", por lo que están abocados a llegar a un acuerdo. Y para el resto -que no tienen contratos indefinidos, sino con fecha de finalización- se ha decidido "no continuar extendiendo los contratos" y "comenzar las comunicaciones".

Pero, añade Pérez, esto no significan que tengan que salir de sus casas en la fecha en la que se indica en las misivas enviadas a través de burofax. "Se les dice que contacten con el administrador (de los inmuebles) con la idea de ser flexibles en las salidas. No tenemos que atender a la literalidad de las fechas; atenderemos a cada familia", dice Pérez, que indica que se les dará a los inquilinos "un plazo razonable para que puedan tener un plan B". "Vamos a ir caso por caso y les mandamos un mensaje de tranquilidad de que no tenemos un plazo, no vamos a ir con una espada de Damocles, porque es un tema delicado, estamos hablando de familias", afirma.

De momento, la empresa no ha hablado con el Ayuntamiento para abordar un posible realojo. "Tendremos que verlo, todavía no hemos hablado con ellos", dice Pérez, que asegura que ahora se está en la fase de comunicación de la finalización de contratos a los vecinos con renta normal o tradicional, y de ver posibles soluciones. Y posteriormente les llegará el turno a los de renta antigua.

La dificultad que entraña este desalojo hace que Dazia no haya dado forma a su proyecto. "Va a depender del tiempo que tardemos en llevar a cabo este proceso, y cuando ya termine veremos qué podemos hacer, qué tipo de viviendas, si serán para venta, para alquiler, etc.". Dazia no se pone plazos para lograr su propósito. "Es muy difícil decirlo; nosotros, como sociedad, sabemos a lo que nos enfrentamos".

Dazia capital lleva tiempo queriendo iniciar una operación urbanística en Málaga capital y prevé seguir haciéndolo en el futuro. Tiene promociones en Madrid, en los barrios de Salamanca, Tetuán y Arganzuela "y la idea es replicar lo mismo en Málaga". Aparte, tiene tres proyectos inmobiliarios en Estepona destinados preferentemente al cliente extranjero, uno ya entregado y otros dos en construcción.