Cassá: "Se ha dicho que robo y que soy un chantajista, pero me da igual el politiqueo y no me voy a doblegar"

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves -con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Adelante Málaga- declarar tránsfuga al ex edil de Ciudadanos Juan Cassá y rebajar el sueldo por su asistencia a plenos y comisiones, que actualmente representa unas partidas de 500 y 250 euros por cada una, al cobrar ya 93.000 euros como portavoz de la Diputación.

A lo largo del Pleno, Cassá -al que esta madrugada le han quemado su caravana en la puerta de su casa- ha sido duramente criticado principalmente desde la bancada socialista. "Se ha comprado a un concejal, a Juan Cassá, con un sueldo que es un despilfarro, 93.000 euros", ha asegurado el portavoz socialista Daniel Pérez, quien ha añadido que "Cassá baila de un lado a otro, pensando en sus propios intereses personales más que en el bien común, que no ha demostrado su capacidad de trabajo para la ciudad pese a contar ya con un sueldo indecente de 93.000 euros".

Al final de todas las intervenciones, y tras la aprobación de esas dos mociones urgentes, Juan Cassá, que no había hablado públicamente hasta ahora, ha pedido tomar la palabra y se ha mostrado tajante. "Daniel Pérez miente, no gano 93.000 euros. Gano ahora 30 euros netos más al mes que antes. Se ha dicho que robo, que soy un chantajista y lo que gano son 30 euros más al mes", ha recalcado Cassá, quien ha recordado que "he estado siempre trabajando en todos los plenos y comisiones y ser concejal no adscrito es un derecho institucional".

Cassa afirma que "he apoyado, apoyo y apoyaré al PP a nivel provincial y a Francisco de la Torre como alcalde"

El ahora concejal no adscrito y portavoz del gobierno en la Diputación -tras el acuerdo alcanzado entre Cassá y el PP tras la salida del primero de Ciudadanos- ha afirmado que "hasta ahora no he hablado a los medios de comunicación porque no he querido echar leña al fuego entendiendo las posiciones políticas de mi ex partido, pero teniendo claro que lo que persigo es la estabilidad de nuestra ciudad". En este sentido, Cassá ha insistido en que "he apoyado, apoyo y apoyaré al PP a nivel provincial y a Francisco de la Torre como alcalde".

"Me da igual el politiqueo. No me voy a doblegar. Voy a seguir apoyando a este equipo de gobierno y me da igual las barbaridades que se digan de mí", ha manifestado Cassá, a quien le ha parecido "indignante que Daniel Pérez tenga la poca catadura moral de mirarme a los ojos y decirme todas esas cosas".

El concejal no adscrito parece dejar clara por sus palabras que no se prestará a una futura moción de censura contra De la Torre y ha afirmado que el alcalde "en 20 años ha llevado a Málaga a ser una de las ciudades europeas más envidiadas".