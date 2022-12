La Iglesia abre cinco cuentas para donativos para arreglar las cubiertas de la Catedral de Málaga

La Iglesia ha habilitado cinco cuentas en diferentes bancos para que los malagueños puedan contribuir en las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga. Se espera que la licitación este antes de acabar el año y las obras comiencen en el segundo trimestre de 2023, después de Semana Santa y con una duración aproximada de 30 meses. Así lo ha explicado el deán José Manuel Ferrary Ojeda y el arquitecto de la Catedral, Juan Manuel Sánchez la Chica, en una rueda de prensa celebrada en la cubierta de la Catedral.

La campaña ´Yo, con mi catedral´ hace un llamamiento a los ciudadanos de a pie para que aporten su "granito de arena". "Lo más importante es que todos nos inapliquemos y demos la importancia que tiene para cualquier malagueño, piense como piense. Unos lo harán porque es un bien cultural y otros porque es un bien de la iglesia. Tiene que calar en el corazón de todos los malagueños. Esta Catedral tiene más valor de lo que nos creemos", asegura el deán.

Ferrary Ojeda espera una colaboración masiva de los malagueños y ha realzado el valor cultural y patrimonial de la Catedral. "Tenemos que salvaguardar nuestro patrimonio. La Catedral es un templo donde se realizan además de la liturgia cristiano, actividades culturales, como conciertos, pues es un bien de interés cultural".

El arquitecto Sánchez la Chica ha destacado la importancia de este día, pues supone el arranque del proceso para iniciar las obras. Además, ha explicado que las obras consistirán en arreglar las bóvedas que cubren la Catedral, cuyas grietas están provocando filtraciones de agua que dañan la estructura del edificio. Además, se arreglará el sistema completo de pluviales, las bajantes, las terrazas intermedias, etc. "El agua es el principal objetivo a evitar", ha asegurado. Las obras no parten de cero, sino que retoma el proyecto para el tejado del arquitecto Ventura Rodríguez en 1764 y que se interrumpió. El acceso no se verá afectado porque se iniciará desde el costado sur, pero no se podrán visitar las cubiertas.

El deán ha asegurado que cuentan con el apoyo de las instituciones públicas, la banca y las empresas malagueñas. El presupuesto de las obras es de 17 millones de euros. La Junta de Andalucía aportará 5.300.000 euros, la Diputación 3.250.000 euros y el Ayuntamiento 1 millón de euros, aunque están en conversaciones con la Iglesia para aumentar las cifras. "Están esperando formalizar el acuerdo. Queremos ser tremendamente transparentes. La Iglesia pedirá un préstamo inicial de 3 millones de euros, que puede ser ampliado", afirma Ferrary Ojeda.

La Catedral de Málaga quiere facilitar que los ciudadanos puedan ser partícipes de la conservación de la principal iglesia de la ciudad. Junto a las cinco cuentas bancarias ya se han habilitado otros mecanismos para poder llevar a cabo los donativos, ya sea con tarjeta o con Bizum (los números 06397 y 06437). Además, se ha abierto un portal donde se puede consultar toda la informacion www.diocesismalaga.es/yoconmicatedral