El thriller 'Código Emperador' de Jorge Coira inaugurará el Festival de Cine de Málaga

Marzo ha llegado y con él la fiesta del cine de Málaga. La 25 edición del Festival de Cine Español está a la vuelta de la esquina y ya se conocen más detalles. Hoy se ha adelantado que el thriller de acción dirigido por Jorge Coira y protagonizado por Luis Tosar, Código Emperador, será la cinta inaugural. El próximo día 18 se preestrenará la película en la gala inaugural que, por primera vez, se celebrará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El director del Festival, José Antonio Vigar, ha celebrado “la vuelta de una de las señas de identidad del certamen: la alfombra roja”. Los protagonistas del cine en español desfilarán para su público en la Plaza Jerónimo Cuervo, a las puertas del Cervantes, pero también lo harán de manera íntima para los medios de comunicación en el Patio de Banderas del Ayuntamiento.

A las ya anunciadas películas que optan a la Biznaga de Oro, se le han sumado la cinta inaugural, El test, de Dani de la Orden, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, La cima, de Ibón Cormenzana, Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de María Ripoll, y La voluntaria, de Nely Reguera. Estos títulos competirán junto con Canallas, de Dani Guzmán, La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, Las niñas de cristal, de Jota Linares y Llegaron de noche, de Imanol Uribe. La cinta ganadora del Oso de Oro en Berlín, Alcarrás, de Carla Simón participará pero finalmente no competirá. Por su parte, Llenos de gracia, título que tampoco compite, clausurará el ciclo el sábado 26 de marzo.

El sector cinematográfico latinoamericano quedará representado con las siguientes cintas que también competirán en esta categoría: The Gigantes, de Beatriz Sanchís, A Mäe, de Cristiano Burlán, Lo invisible, de Javier Andrade, Utama, de Alejandro Loayza Grisi, Mensajes privados, de Matías Bizé, Almost in Love, de Leonardo Brzezicki, Cadejo Blanco, de Justin Lerner y Libre, de Natural Arpajou.

El jurado de la sección oficial representa a ambos continentes y estará formado por el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, quien presidirá el elenco, la actriz mexicana Cecilia Suárez, la actriz española Marta Nieto, el escritor Javier Cercas y el director del Festival de Cine de Lima, Marco Muhletaler.

El vigesimoquinto cumpleaños del Festival quedará enmarcado en “la celebración del vida”. Vigar ha explicado que quieren mantener lo que los hace único, que es abarcar a la máxima representación del sector audiovisual en un festival que se debe a la calle. De esta manera, la exposición de Calle Larios correrá a cargo de la fotógrafa Lupe de la Vallina y se titulará 25 años y seguimos de estreno. La muestra recogerá imágenes de personalidades que han ido pasando a lo largo de los años por el Festival. El director ha expresado que es una edición que han preparado con especial cariño. “Hemos organizado dos festivales en menos de un año y para esta edición ya contamos con experiencia en esta nueva normalidad”. Por este motivo, la organización ha aclarado que la puesta de largo en el Patio de Banderas quedará reservada para que los medios puedan realizar su trabajo con las medidas de seguridad pertinentes y se exigirá que el público que asista a la alfombra roja lo haga con la mascarilla. “Las condiciones sanitarias proporcionan un escenario favorable para mantener un encuentro diáfano con la ciudad, ya que la presencialidad sigue siendo esencial para nosotros”, ha concluido el director.

Málaga sigue apostando por el cine independiente y se mantiene Zonacine tras 20 años. Se ha anunciado que las cintas que competirán en esta categoría serán Dúo, de Meritxell Colell, Una película póstuma, de Sigfrid Monleón, Libélulas, de Luc Knowles, Isósceles, del malagueño Ignacio Nacho, Lugares a los que nunca hemos ido, del recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo, Tiempos futuros, de V. Checa, Mostro, de José Pablo Escamilla, A Vanishing Fog, de Augusto Sandino y Al Oriente, de José María Avilés .

Nace +Málaga

Otra de las novedades que incorpora el cartel de esta edición es el nacimiento de una nueva sección: +Málaga. “En el sentido de internacionalidad y como novedad hemos querido que películas del ámbito no hispanohablante tuvieran lugar. De esta manera, +Málaga aglutinará 6 títulos que no han sido estrenados en España producidos Francia, Italia y Reino Unido”, según ha explicado Vigar. La sección nace “con intención de continuar en el tiempo” y con el objetivo de que estas cintas tengan lugar en los estrenos de primavera.

Aplausos para Carlos Saura

A sus 90 años, el histórico director español Carlos Saura recibirá la Biznaga de Oro del Festival. La Biznaga Ciudad del Paraíso será para el actor Miguel Rellán. Asimismo, la Película de Oro será El bosque del lobo, “un clásico de 1970 de Pedro Olea que servirá como homenaje al actor José Luis López Vázquez en el centenario de su nacimiento”, según Vigar. Málaga también se volcará con la polifacética pareja de Los Javis, a los que se les entregará el Premio Málaga Talent. El Premio Retrospectiva, entregado por esta casa, será para la actriz argentina Mercedes Morán. La directora de producción Sol Carnicero recibirá el Premio Ricardo Franco.

La organización del Festival homenajeará a la Academia del Cine, como representante del cine español “que es nuestra razón de ser y en nuestro 25 cumpleaños nos parecía una buena ocasión para darle mil gracias” tal y como ha trasladado Vigar.