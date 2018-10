Colectivos empresariales subrayan la rentabilidad del tren litoral

Alcaldes del PP cuestionan que el Ejecutivo “eche balones fuera”

Las críticas a la posición del Gobierno no procedieron solo de la plataforma, sino también de varios ayuntamientos de la Costa del Sol occidental. En concreto, de Fuengirola y Estepona La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), fue concluyente:“no se puede permitir que el Gobierno ponga excusas, eche balones fuera en un proyecto que hemos reivindicado con rotundidad desde todos los sectores sociales y que es esencial para la Costa del Sol”. En este sentido, cuestionó que ahora se hable del alto coste de la infraestructura “cuando hace escasamente cuatro meses no lo hacían; es más, exigían rapidez”. “Los socialistas no pueden tener ese doble rasero, esa vara de medir distinta según gobiernen o no; pedimos la inversión y que dejen de jugar”, expuso Mula. Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), consideró que no hay que reflexionar “sobre la necesidad ni el tipo de tren ni el coste del mismo”. “Hay que hacer esta obra; sobre lo único que hay que reflexionar es sobre cuándo van a empezar las obras”, expuso. Desde Marbella consideraron “prematuro hacer ningún tipo de declaración hasta no conocer en profundidad qué pretende el Gobierno”.