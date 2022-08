Comerciantes de Málaga: "Los clientes se llevan la ropa sin probársela por el calor"

El 10 de agosto entró en vigor el Real Decreto-ley 14/2022 de eficiencia energética. Desde entonces, los comerciantes de Málaga deben tener sus aires acondicionados a 27 grados y apagar sus escaparates a partir de las 22:00.

La acogida de este decreto no fue positiva y una semana después, la gran mayoría de los comercios cumplen con las normas impuestas, aunque se quejan del calor e insisten en que muchos clientes se llevan la ropa sin probar porque les resulta imposible hacerlo. Por otro lado, la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma) y Málaga Comercio coinciden en que los empresarios están aplicando estás medidas, en función de las necesidades de sus comercios.

Muchos comercios del Centro de Málaga ya apagaban sus escaparates antes de que entrara en vigor el Plan de Ahorro Energético. Ahora, después de unos días de su puesta en marcha, María José, trabajadora de Centro Moda Málaga, asegura que los primeros días los clientes se quejaban constantemente y que “los vestidos no les entraban por la cabeza del calor y los sacaba mojados de los probadores”. Después de unos días, según la trabajadora, las quejas han disminuido, pero apunta que muchos de sus clientes “han optado por llevarse la ropa sin probársela, ponérsela en sus casas y si no les queda bien, vienen a devolverla”.

El aire a 27 grados para María José “es como si no lo tuviera, me da más fresquito el ventilador que tenemos al final de la tienda". En este punto, Elena, dependienta de Juguetes Carrión, coincide con ella y apunta que cuando ella está trabajando “directamente ni lo enciendo porque más que refrescar, me da más calor”. Además, ambas sufren tanto las quejas de los clientes como el calor del establecimiento y Elena mantiene que pasa bastante calor a la hora de reponer y limpiar porque no tiene cómo refrescarse.

Los establecimientos de los centros comerciales también deben cumplir con lo establecido en el Plan de Ahorro Energético. Algunos locales del Centro Comercial La Rosaleda tienen el aire acondicionado a 27 grados y otros han optado por directamente no encenderlo. Laura de Fifty Factory sostiene que “cuando hay poca gente se nota algo de fresquito, pero cuando hay ambiente hace mucho calor, e incluso los clientes entran con abanicos”.

Este calor merma el ánimo de los trabajadores y la dependienta de Fifty Factory está segura de ello: “El calor hace que estemos más decaídos y todo lo que se hace en ese estado, se hace con menos ganas”. En cambio, a José Manuel, trabajador de la tienda de zapatos Timbos, no le afecta a la hora de trabajar, pero le gustaría "notar ese fresquillo de antes. Es cierto que aquí dentro calor no hace y tampoco frío, simplemente se está bien”.

Por su parte, José Luis Díaz, portavoz de la Federación de Comercio de Málaga, insiste en que los comerciantes se quejan de que estos 27 grados “no les alivia el calor” y cumplen con esta nueva normativa “en la medida de lo posible”. Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio, añade que no todos los locales se encuentran en las mismas circunstancias. Por ello, está seguro de que los comerciantes “en función de la necesidad del momento habrán ajustado el tema del aire, pero no me parece normal que se entre en una tienda y se sude de tal forma que no se tengan ni ganas de comprar ni de probarse ropa”.

En cuanto a los escaparates, ambas federaciones coinciden en que todos los comercios los apagan desde el principio. Además, Málaga Comercio apunta que con la crisis económica actual todo lo que sirva para ahorrar es bien recibido, ya que “los pequeños y medianos comerciantes no estamos para perder dinero”.