Comerciantes de Málaga critican la falta de consenso del plan de ahorro energético

El plan de ahorro energético entrará en vigor este miércoles 10 de agosto y muchos locales se verán obligados a limitar el aire acondicionado a 27 grados este verano y a apagar los escaparates a partir de las 22:00 horas. Los comerciantes malagueños no están conformes con esta nueva normativa, insisten en que se ha aprobado sin consenso alguno y que se debería de haber tenido en cuenta las condiciones climáticas de las diferentes regiones de España.

En cambio, no todos los establecimientos están obligados a mantener el aire acondicionado a 27 grados. Los centros sanitarios y hospitalarios, los de formación, las peluquerías, las lavanderías, los gimnasios y los medios de transporte podrán tener el aire acondicionado a 25 grados, al igual que los bares y restaurantes.

Por otro lado, los límites de temperatura si serán obligatorios en el interior de los edificios y locales de uso administrativo (zonas de oficinas), comercial (tiendas, grandes almacenes o centros comerciales) y culturales (teatros, cines, auditorios o salas de exposiciones) y en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Este lunes, Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha reunido con los representantes de las comunidades autónomas. En dicha reunión ha ratificado que no se aplazará la aplicación de decreto y que se pondrá en marcha el miércoles. Por otro lado, Andalucía ha pedido al Gobierno que se retire el capítulo 1 del título 5 del decreto de ahorro energético, en el que se recogen las limitaciones a la climatización e iluminación de los edificios, para poder dialogar y permitir a las comunidades ejercer sus competencias.

En este sentido, los comerciantes malagueños no están del todo conformes con este decreto. Algunos establecimientos de la capital aseguraron a Málaga Hoy que el poner el aire a 27 grados no beneficiaría a su negocio. En esta situación se encuentra la Botica de los Perfumes, donde José Manuel, su propietario, aseguró a este periódico que tiene el aire acondicionado encendido toda la jornada a 22 grados porque no puede subirlo y si debe ponerlo a 27 grados su producto saldría perjudicado y se estropearía.

A día de hoy, Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio, insiste que en este Decreto Ley no se ha tenido en cuenta que “no todas las regiones de España son iguales, algunas son más calurosas que otras, al igual que no todos los establecimientos son iguales”. Asimismo, ha insistido en que “en el sur hace mucho calor aunque trabajes en una oficina, pero a 27 grados al final el rendimiento no es el mismo”.

Pérez ha remarcado que “las cosas de este calibre hay que analizarlas, comentarlas y que haya consenso a la hora de aplicarlo, porque sino a la hora de la verdad no funciona, que es lo que está pasando”.

En cuanto a si se encuentran a favor o en contra apunta que “no estamos en contra de que hay que hacer algo, pero por supuesto no estamos de acuerdo ni con las formas ni de que cómo se ha hecho”. Al entrar en vigor el próximo miércoles, insiste en que a la hora de llevarlo a cabo “cada cual hará aquello que entienda, lo que le parezca y lo que crea que es lo más conveniente, porque es muy complejo”. El problema reside, según Málaga Comercio, en que “hay zonas en las que se necesita más tiempo para adaptarse y, por supuesto, el aire más fuerte porque el calor es bastante más superior”. En este sentido, Pérez se pregunta “¿quién va a estar detrás de todos para que se cumpla lo que se dice? ¿Qué es lo que se pretende, recaudar más sancionando?”.