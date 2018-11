La falta de docentes deja a los alumnos de Danza con 46 asignaturas sin impartir

La falta de profesorado en los conservatorios superiores de Música y Danza está provocando una merma considerable en la docencia de sus alumnos. La Asociación del Alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza del Conservatorio Ángel Pericet de Málaga denuncia en un escrito presentando tanto en la Consejería de Educación como en la Delegación Territorial que la ausencia de cinco docentes por bajas de larga duración y cuatro por plazas no cubiertas ocasionan “que no se estén impartiendo un total del 46 asignaturas de las cuales algunas son de carácter semestral y evaluadas en febrero. “Esto supone una media por grupo de 48 horas mensuales de clases que no están siendo impartidas”, dicen los estudiantes.

“Consideramos que la gestión de la Junta de Andalucía y de la Conserjería de Educación en materia de asignación de profesorado es ineficaz e inadmisible y por tanto solicitamos una solución urgente ya que pertenecemos al único centro que imparte Enseñanzas Superiores de Danza en sus cuatro modalidades (Danza Clásica, Danza Española, Baile Flamenco y Danza Contemporánea) y en sus dos especialidades (Coreografía e Interpretación y Pedagogía de la Danza) de toda la comunidad”, subrayan en un comunicado.

De los 45 docentes que tendrían que formar la plantilla del centro, actualmente tan sólo hay 36 profesores en las aulas, según afirman los alumnos. Esto supone que una larga lista de asignaturas no se estén impartiendo, entre ellas Danza Contemporánea de cuarto, Danza Española I y II, Dramaturgia I y II, Escenificación y Teatro Musical. Aseguran que el centro arrastra la misma problemática desde su apertura en 2002, por lo que se resta “la calidad propia de estas enseñanzas”.