Linked Lunch llega a Malaga "para romper las reglas"

Linked Lunch llega a Málaga después de su exitoso comienzo en Granada, donde tuvieron 600 asistentes para "llevar las conexiones profesionales de LinkedIn al siguiente nivel y poder llevarlo todo de una pantalla al cara a cara", según afirmó Adrián Crovetto, uno de los cofundadores del proyecto. La intención es de dar el salto el día 23 de abril a la Costa del Sol y se espera una respuesta sumamente positiva, al igual que en la ciudad nazarí.

Todo comenzará con un almuerzo al que acudirán referentes elegidos por la comunidad. Se trata de personas referentes de su sector. Una novedad es la presencia de los denominados como 'Top Linked', que son referentes de la red social ya mencionada, seleccionados por los votos del público como los mejores en su sector. Estos han sido Ismael Briasco, en Marketing, Paco Espinosa, en Liderazgo, Pilar Carrasco, en Recursos Humanos, y Fernando Denis Ramírez, en Tecnología, Lorena Díaz Quijano, en Formación y Joaquín López Avellaneda, de Legal y Finanzas, que ofrecerán una charla a la audiencia. Sin embargo, no se espera una tradicional ponencia unidireccional, sino que "el espíritu de este evento nace de la participación activa de la gente para crear una comunidad con los asistentes que se refuerce después en el tiempo dedicado al networking", tal y como afirmó Ángela Labrador, cofundadora de Linked Lunch.

Esto es un concepto bastante revolucionador dentro de los eventos de esta índole, pero es que esto no queda ahí, por lo que aseguró Fran Cortés, otro de los cofundadores: "Venimos a romper las normas y las reglas del mundo profesional. Este mundo siempre ha sido serio y de mantener las apariencias y nosotros queremos que sea divertido. Si lo pasamos bien, seguro que aprenderemos de la gente incluso que menos esperamos".

Pedro García, otra de las mentes pensantes del proyecto, dejó claro que no todo queda ahí en esta rebelión contra lo establecido en el sector: "Se puede venir de corbata, pero lo importante no es el dress code, sino aprovechar un evento con alto componente formativo sobre el que aprender. Habrá charlas motivacionales de 20 minutos. Queremos apostar por esa ideología de LinkedIn de 'Open to Work'. En este punto, animamos a venir a gente en busca de empleadores de los que aprender o viceversa". "Hay una diferencia de este encuentro con el resto y es que no está solo enfocado a directivos, sino que está hecho para cualquier perfil y que haya mucha diversidad para que todos puedan crecer profesionalmente e incluso que la gente pueda conectar con nuevas empresas de cara a encontrar empleo o que estas puedan descubrir talentos para enriquecer su negocio", añadió Ángela Labrador.

Adrián Crovetto dejó claro donde se encuentra el valor añadido de este innovador proyecto: "El mundo digital y de las redes sociales es maravilloso, pero tiene la cruz de la moneda del aislamiento y como sociedad corremos un peligro de esto y debemos de devolver las personas a la vida real. Las pantallas es un buen punto de conexión, pero lo importante sucede en la vida real. Esa es nuestra esencia y eso es lo que queremos romper esa brecha". Por último, Ángela Labrador dejó claro de qué necesidad nació esta revolucionaria idea que se convertirá en realidad por segunda vez el día 23 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: "Ya se está haciendo networking de forma online y esto en persona se hace mucho más fuerte. Todo esto nace de que nosotros mismos teníamos esas necesidades y eso nos dio la idea de reunirlos en cada ciudad".