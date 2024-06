Bajan los casos de Covid, las urgencias atendidas y también las hospitalizaciones en Andalucía

El Covid, al menos en los últimos años, ya no es lo que era. Sin embargo, sigue habiendo pequeñas olas. A principios de mayo había un repunte de casos, pero ahora vuelve a bajar. Disminuyen los contagios, las urgencias atendidas y también las hospitalizaciones.

Así lo indica la Delegación de Salud. La tendencia sigue la misma línea descendente en toda la comunidad autónoma. En la semana 23 (del 3 al 9 de junio de 2024) la tasa estimada de Covid 19 ha sido de 80,6 casos por 100.000 habitantes. Frente a estos números, la semana anterior fue de 131,6 casos.

Además durante la semana que ha acabado, en comparación con la semana anterior, en Andalucía se observó un decremento en el número total de urgencias atendidas (-1.733) con una tasa de variación del -1,61%. Las provincias que experimentaron una mayor disminución en las urgencias asistidas fueron Córdoba (-7,15%) y Jaén (-6,82%).

En consonancia con la reducción de contagios, también desciende el número de personas hospitalizadas con Covid. La semana pasada hubo 560 personas ingresadas con coronavirus, de las cuales 24 estaban en UCI. La semana anterior eran 598 y 26 en Cuidados Intensivos respectivamente.

A diferencia de otras infecciones respiratorias, el Covid no tiene un comportamiento estacional. En cambio, la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS) van bajando a medida que empieza a apretar el calor.

El pico de hospitalizaciones por gripe fue en la primera semana de enero, con 10,1 casos por 100.000 habitantes. Pero desde entonces fue cayendo progresivamente. En cuanto al VRS–principal causante de la bronquiolitis–, el pico máximo de ingresos hospitalarios fue un poco antes que el de la gripe, con 5,0 ingresos por 100.000 habitantes.

Estas tres infecciones respiratorias agudas –Covid, gripe y VRS– son las que los informes de la Administración sanitaria agrupan bajo el ítem de IRAs. Pues bien, según informa la Delegación de Salud, Andalucía encadena por tercera semana consecutiva un descenso en la tasa de casos estas tres infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes. Los números son los siguientes: semana 21 (20 al 26 de mayo), 314,6 nuevos contagios por 100.000; semana 22 (27 de mayo al 2 de junio), 293,3 y semana 23 (3 a 9 de junio), 275,8.

Respecto al Covid, los dos escudos que suponen la vacunación, por un lado, y la inmunidad natural adquirida, por otro, protegen actualmente a la población frente a este virus. Por ello, según destacan los especialistas, la abrumadora mayoría de los ingresos son de pacientes con Covid, no por Covid. Es decir, personas que son hospitalizadas o permanecen en un centro sanitario no a causa del coronavirus, sino de otras patologías. Muchas veces, este patógeno cursa de forma asintomática o leve y se detecta en controles rutinarios durante la hospitalización. El perfil de los enfermos ingresados es el de personas mayores, vacunadas de coronavirus y que terminan en un hospital no por el Covid, sino por otras patologías crónicas que empeoran o por cuadros agudos.

En la actualidad, la tasa del Covid es estimada. La prueba para su detección ya no se hace de forma generalizada como en el periodo álgido de la pandemia. Una quincena de facultativos en Andalucía actúan como centinelas de esta infección respiratoria. A partir de muestreos que realizan, hacen una extrapolación. De ahí que la tasa sea estimada. Pero este indicador es clave para conocer su comportamiento, saber cuándo está comenzando una ola y, en consecuencia, tomar medidas de salud pública.