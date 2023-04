Los casos de Covid y gripe aumentan en Málaga tras las aglomeraciones de Semana Santa

Aunque afortunadamente la pandemia no es lo que era gracias a que más del 80% de la población de la provincia está vacunada con al menos dos dosis contra el coronavirus, las aglomeraciones de la Semana Santa sin mascarilla -porque esta protección ya no es obligatoria- están pasando factura. Es la explicación que encuentran los sanitarios al incremento que están detectando de casos de Covid y gripe A en los últimos días en la provincia. Así lo confirman también fuentes del Distrito Sanitario Málaga.

Según el último corte de datos del pasado martes, la tasa de infectados con coronavirus en la capital se duplicó respecto al informe anterior. El 12 de abril era de 66,2 contagiados de 60 años o más por 100.000 habitantes y una semana después, el 19, se situaba en 125,1. Desde mediados de febrero -cuando era de 26,1- aunque con leves altibajos, la incidencia del Covid tiene una tendencia al alza. Pero ésta es mucho más marcada tras la Semana Santa. Además, dado que las pruebas sólo se hacen ya a pacientes vulnerables y mayores de 60 o más años, estos indicadores no recogen toda la realidad, puesto que los infectados sanos por debajo de esa edad no constan en las estadísticas.

Incluso se incrementan los fallecidos. Mientras la semana anterior hubo dos decesos con este virus en la provincia, el último corte facilitado por la Consejería de Salud recogía 12. Y también crecen los ingresados con el patógeno en hospitales malagueños. De 43 la semana anterior a 60 en esta última. No obstante, los profesionales aclaran que desde hace ya muchos meses, los hospitalizados generalmente están con Covid y no por Covid. Es decir, que la causa de su ingreso es otra patología.

Por otra parte, también aumentan los casos de gripe. Especialmente de la cepa A. Pese a que las altas temperaturas deberían estar poniendo en retirada los cuadros gripales -como ocurría en los tiempos prepandemia-, también hay un repunte de esta patología después de las muchedumbres de la Semana Santa.

"Aunque las procesiones son al aire libre, este incremento de casos era lo esperado por la proximidad humana que ha propiciado los contagios", comentaron fuentes del Distrito Sanitario Málaga.

Frente a esta subida de la incidencia, la recomendación que hacen los sanitarios es utilizar mascarilla -aunque ya no sea obligatoria-, en espacios cerrados y concurridos como el autobús, el Metro, un establecimiento comercial, cines y salas de espectáculos. Y, a ser posible, que el cubrebocas sea FFP2, de mayor protección "para no contagiar ni contagiarse". También que se emplee mascarilla cuando se vaya a estar en contacto con personas vulnerables, mayores o no vacunadas.

Ante este incremento apelaron a "la responsabilidad de cada uno" y a aplicar la lección aprendida con la pandemia para evitar la propagación de virus respiratorios: mascarilla, lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico y distancia social. Medidas de cara a atajar la expansión no sólo del Covid sino también de otros virus respiratorios. "Hay personas, sobre todo jóvenes, que pueden pasar la infección de forma leve; sin embargo en pacientes con patologías crónicas y especialmente mayor, estos cuadros se le pueden complicar", recordaron al insistir en la importancia de tomar medidas de protección, aunque no sean obligatorias, para proteger a los seres queridos y a la comunidad en general.

La mascarilla ya no es obligatoria en la mayoría de los sitios. Sólo continúa siéndolo en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Pero médicos y enfermeros consultados -aunque hay voces a nivel nacional que reclaman ya su eliminación total- insisten en que debe utilizarse con "sentido común" para atajar la actual expansión de virus que pueden poner en riesgo a personas vulnerables y mayores.

Los contagios por Sars-cov2 han registrado un leve repunte también en España por la propagación de nuevos sublinajes del ómicron. Otro tanto ocurre con el número total de ingresados en los hospitales con o por Covid, que han tenido un ligero aumento en la última semana, desde los 2.149 hasta los 2.331.