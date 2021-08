El Covid sigue en retroceso en Málaga, pero a costa de otros nueve fallecidos en 24 horas

La quinta ola de la pandemia de Covid continúa remitiendo en la provincia de Málaga y después de haber alcanzado el pico de contagios el pasado 23 de julio, con 1.980 casos, este miércoles la Consejería de Salud ha notificado 628 casos nuevos (147 menos que el día anterior). La tasa también vuelve a bajar, encadenando ocho jornadas de descenso generalizado tanto en la media provincial como en la capital y otras grandes ciudades.

Pero estos datos se ven empañados por otra jornada negra con otras nueve fallecidos en las últimas 24 horas en la provincia, después de las 14 que perdieron la vida ayer. Son ya diez días seguidos en los que el número de muertos por coronavirus en Málaga no se frena. Desde el pasado 2 de agosto el virus ha matado a 62 personas. Las víctimas mortales de la pandemia se elevan a 1.786, desde que la provincia registrase el primer deceso en marzo de 2020.

En cuanto a los curados, vuelven a ser más de un millar. En concreto, en la última jornada 1.079 pacientes han superado la enfermedad, con lo que el total de recuperados es de 119.191, frente a los 143.616 malagueños que se han contagiado a lo largo de la pandemia.

También se reduce el número de hospitalizados con Covid en la provincia, que actualmente es de 467, frente a los 499 del martes. No obstante, hay que tener en cuenta que en este dato influyen no solo las altas sino también los fallecimientos, por lo que no siempre resulta positivo.

Además, en los centros sanitarios malagueños han ingresado en las últimas horas 36 personas. Del total de encamados, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay en esta jornada 92 pacientes afectadas por el virus. El acumulado de personas que han tenido que ingresar en el hospital por culpa del coronavirus es de 9.754, de los cuales 916 han pasado por las UCI.

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se reúne de nuevo este miércoles para analizar los datos epidemiológicos en la provincia y decidir sobre las posibles medidas a tomar. En principio, no se prevén cambios significativos.

La única novedad que puede esperarse es que el comité de expertos acuerde no renovar el toque de queda de Campillos, después de que este miércoles el municipio haya bajado de los 1.000 casos de tasa. Está en 894,2 casos por 100.000 habitantes (1.013,5 tenía el martes). De no prorrogarse la medida, la localidad tendría que mantener la restricción horaria hasta la madrugada del próximo sábado, pues debe cumplir una semana desde que fuese ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La provincia de Málaga al completo se encuentra en nivel 3 de riesgo desde mediados de julio, lo que implica aforos reducidos en comercios y hostelería. Según los datos actualizados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia ha bajado en las últimas horas 36 puntos hasta situarse en los 642,1.

La capital está en 811,6 casos por cada 100.000 habitantes, tras un descenso de 50 puntos en la última jornada. Marbella y Estepona, los dos grandes municipios que tenían impuesto el toque de queda la semana pasada, también han ido mejorando desde entonces y se encuentran ahora con tasas de 641,5 y 635,1 positivos respectivamente.

Datos de vacunación del Covid

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha informado del proceso de vacunación contra el coronavirus, que sigue su avance en la provincia de Málaga. Con las administradas este lunes son ya en Málaga 2.067.983 (+15.531) las dosis inoculadas.

Asimismo, 1.160.090 1.153.165 (+6.925) personas que han recibido al menos una dosis contra la COVID-19 y 995.399 (985.502 (+9.897) cuentan con la pauta completa en la provincia malagueña.