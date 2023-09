Cristina Consuegra, la gestora cultural malagueña que entra en lista de Forbes de los más creativos del mundo

El pasado sábado se publicó la lista Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Entre esas personas, la malagueña Cristina Noguera ha sido reconocida por ser especialista en estrategia e innovación cultural. Entre muchas de sus facetas, destaca como responsable de la programación del Festival de Málaga.

Tuvieron que pasar dos días tras la publicación de la lista para que Consuegra se enterase de la noticia. Entre risas reconoce que "estoy tan metida en el trabajo que me enteré el lunes y estoy encajándolo. Es una sorpresa muy grata porque la gestión cultural no suele tener ese tipo de visibilidad. Estoy muy contenta además de que Málaga y Andalucía se cuele en esa lista y especialmente la mención a la que es mi casa, el Festival de Málaga".

Pero acabar en esta lista no es trabajo fácil, y en ocasiones las razones geográficas dificultan llegar a reconocimientos como estos. "Yo siempre he reivindicado mucho la periferia. Quiero pensar que Málaga está comenzando a dejar de serlo, todavía no somos centro de poder porque para eso tendríamos que reclamar la misma dotación presupuestaria que están recibiendo Cataluña o Madrid en materia cultural, pero se puede", explica la gestora cultural.

Además añade, "hay que trabajar muchísimo, probablemente haya que trabajar más, dedicarle más horas y tiempo de reflexión y pensamiento. Mi mensaje es que nunca hay que bajar los brazos. Se puede trabajar desde la periferia, el camino es más largo y puede tener más obstáculos, pero se llega".

Este reconocimiento, sin embargo, no cambia nada en su actividad profesional. Aunque reconoce haber ganado bastantes seguidores en Twitter desde el anuncio, sostiene que "mientras pueda y me dejen, voy a seguir en el ámbito público. Trabajo con políticas públicas en materia cultural y mientras pueda no me quiero mover de ahí. La cultura es aquello que realmente puede modificar la mirada de una sociedad, tiene una intención transformadora que no encontramos en otros trabajos. Seguiré peleando por lo público".

Uno de los proyectos de Consuegra junto al Festival de Cine y que Forbes ha mencionado en su descripción es Neópolis, una sección pionera a nivel nacional. "El Festival lo que quiere es convertirse en un centro de reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y de los avances científicos dándole una reflexión artística", explica.

En cuanto a la cultura en Málaga Cristina Consuegra hace una valoración y propone que "se apoye con mayor firmeza y dotación presupuestaria a las bibliotecas públicas". "La gente se acostumbra a las buenas programaciones culturales. Esto que a veces se dice de la alta y la baja cultura es mentira, cuando tú das algo de calidad, la gente sabe apreciarlo y apuesta por ello, acude y participa. Si se les diese mejor dotación presupuestaria el impacto sería mayor".

Aunque todavía tiene que asimilar este acontecimiento, reconoce estar muy agradecida por trabajar en el Festival y, hace especial mención a su director, Juan Antonio Vigar. "Es una persona a la que le debo mucho y en esta ciudad hay que reconocerle la inmensa labor que hace por llevar Málaga no solo a nivel nacional, también a Europa".