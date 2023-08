El cambio de fecha del Festival de Sevilla genera indiferencia en Málaga, todo sigue igual

En los vasos comunicantes de las dos ciudades más pujantes de Andalucía, Málaga y Sevilla –o Sevilla y Málaga, tanto monta, monta tanto–, vuelve a surgir cierta tensión por eventos compartidos: el Ayuntamiento de Sevilla ha desplazado la fecha de su Festival de Cine Europeo a primavera, por lo que podría coincidir con el de Málaga en un corto espacio de tiempo, afectando a la programación de los mismos.

En el seno del Festival de Málaga y en la ciudad se vive con cierta indiferencia, de momento la calma es prácticamente total, "llevamos meses trabajando, prácticamente desde que concluyó la anterior edición del Festival, y manteniendo contactos con los productores; continuaremos haciéndolo con normalidad", aseguran fuentes del propio Festival.

Además, apuntan que entienden que pese a la proximidad en las fechas de ambos –el de Málaga se celebrará del 1 al 10 y el de Sevilla podría ser a finales de abril, según ha afirmado este jueves el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz–, esto no tiene que generar ninguna afección en la cita de la Costa del Sol. "Hay que recordar que el Festival de Sevilla es eminentemente un festival de cine europeo, aunque tenga contenidos en español; nuestros contenidos son, por tanto, diferentes y complementarios", aseguran desde el Festival de Málaga.

Además, ahondan en la "buena sintonía" que mantienen las organizaciones de ambas citas y recalcan que desde Málaga se mantiene el "calendario de trabajo habitual". En definitiva, no hay reacción, todo se mantiene como estaba, la noticia ha generado cierta indiferencia en Málaga.

Al otro lado, en Sevilla, el movimiento sísmico ha sido completamente distinto. La oposición en el Ayuntamiento se ha levantado en armas, "es un despropósito, una falta de respeto al público", dijo Antonio Muñoz, ex alcalde de Sevilla; mientras en IU-Podemos señalan que puede ser una "maniobra para la eliminación definitiva".

En esta línea se ha expresado el productor Gervasio Iglesias, productor, en declaraciones a Diario de Sevilla, "que no vendan que es un aplazamiento porque es una cancelación: en 2023 no va a haber festival". A la vez que "el mes tiene muchos días, retrásalo un poco, pero no lo pases a la primavera, cuando se celebran el Festival de Málaga, centrado en el cine español, y Cannes, el escaparate del cine europeo".