El artista Pedro Zamora inaugura exposición en Madrid: "Málaga tiene una luz que te hace advetir el pequeño matiz"

Pedro Zamora, arquitecto, artista y escultor abre la temporada de arte contemporáneo en Madrid de la mano de la galería de arte Marita Segovia. Con esta exhibición, 'Not For Sale', que se inaugurará el 7 de septiembre celebra su vuelta a los pinceles, a los que renunció voluntariamente hace veinte años.

Un artista que rechaza el afán de poner etiquetas en el arte, Zamora ha reunido más de cincuenta piezas para la muestra en la galería madrileña. Su obra es una evolución de su etapa anterior "pintura sin pintura", en la que creaba piezas a través de tapas de libros y otros objetos que en su momento fueron desechos para contar una nueva historia con ellos.

Sus veinte años de exilio en la pintura le han hecho apreciar los colores y los tonos en objetos que le aportaban estas cualidades, aunque llegado a un punto, ha visto necesario dar un paso en su trayectoria. "Echaba de menos la pincelada, que mi gesto aparezca. Yo me lo había denegado en favor de una pintura más precisa y ordenada, pero en la que yo me apartaba demasiado", reconoce el pintor.

"Estoy encantado de haberme abierto esa puerta que había decidido cerrar para tener un control de los elementos que utilizaba, pero ahora pego un portazo a la puerta porque me estoy perdiendo mucho. He aceptado otra vez coger un pincel y manchar. He aceptado un poco mi imperfección, pero eso me va a dar libertad".

Entre este mundo de colores y tonos, afirma que "me siento un artista Mediterráneo". "En el Mediterráneo está esa capacidad de advertir los cambios de tonos, como los que te regala Málaga todos los días. Málaga tiene una luz que te hace advertir el pequeño matiz. Hoy ya la luz no es de verano, ya empieza a parecer más de otoño, pero no es un gran cambio, es un matiz. Ese pequeño detalle tiene que ver con el arte", explica con emoción.

El 7 de septiembre el artista expondrá por fin este regreso. "He hecho una apuesta fuerte por una cosa radicalmente distinta a lo que ha sido mi trayectoria hasta ahora y Maldita Segovia ha acogido la nueva obra, tan distinta a la anterior, con generosidad e ilusión", reconoce ilusionado también.