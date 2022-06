Cuarta jornada de huelga en Ryanair: Málaga, uno de los aeropuertos con más incidencias

La cuarta jornada de huelga de los tripulantes de Ryanair se ha saldado con 54 vuelos cancelados en el conjunto de España, siendo los aeropuertos de El Prat y Málaga los que han registrado más incidencias.

Según ha informado la Unión Sindical Obrera (USO) en un comunicado, Ryanair ha vuelto a considerar como servicios mínimos el 100% de los vuelos programados para este jueves. Sin embargo, "no ha citado en algunas bases a la tripulación completa para operarlos", por lo que los tripulantes no designados como servicios mínimos han secundado la huelga y los que sí habían sido designados han acudido a los aeropuertos, "aunque las tripulaciones y las guardias no han sido suficientes para operar los vuelos", han apuntado.

El sindicato señala que Inspección de Trabajo, que ha acudido este jueves a algunos aeropuertos para supervisar la jornada de huelga, "ha constatado que Ryanair ha traído a tripulaciones de otros países para operar vuelos desde España, lo que supone una nueva vulneración del derecho a huelga", critican.

USO y SITCPLA -el segundo sindicato que ha movilizado el paro- han solicitado una reunión urgente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Si bien, apunta que no han recibido respuesta.

Asimismo, los sindicatos denuncian que la compañía aérea "ha vuelto a emplear las amenazas y coacciones contra la plantilla para impedir que secunden la huelga". Durante la jornada, "ha tenido a responsables de oficina en todas las bases coaccionando a las tripulaciones para obligarlas a operar vuelos que no tenían asignados, amenazando con medidas disciplinarias que incluyen el despido. Incluso instaban a los pilotos a retener en los aviones a las tripulaciones, a obligarles a no abandonar los aviones para operar los siguientes vuelos", manifiestan.