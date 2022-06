La huelga de Ryanair deja colas en el aeropuerto de Málaga: "No te dan opciones, es indignante"

Al menos 14 catorce vuelos han sido cancelados y otros tantos han sufrido retrasos este jueves en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con motivo de la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair en España. Un paro que ha provocado largas colas en el mostrador de atención al cliente de la aerolínea. Pasajeros indignados y resignados esperaban para poder cambiar sus vuelos o reclamar una indemnización.

Loli Ponferrer, junto a su hijo, salió sobre las 5:00 de Granada. Sobre las 7:00 despegaba su avión con destino a Barcelona. Ambos estaban al tanto de la huelga prevista para este jueves, por lo comprobaron si podrían volar antes de salir. "El vuelo no estaba cancelado", asegura la madre. Ya en la puerta de embarque, les informaron de que viajarían con retraso. Hora estimada, las 9:30. Sin embargo, no fue hasta las 10:15 cuando les comunicaron que el vuelo, finalmente, se cancelaba.

Momentos después, madre e hijo se dirigieron hacia el mostrador de atención al cliente, donde esperaron unas tres horas hasta ser atendidos. "Allí te dan dos opciones": reclamar el dinero, que "no sabes cuando te llegará", o cambiar el vuelo al próximo que haya. "En mi caso el siguiente es mañana, pero es que hasta el domingo no van a viajar con normalidad. ¿Para qué te ofrecen un billete cuando saben que no va a salir?", critica la pasajera.

Ponferrer defiende la huelga de los tripulantes de cabina, pero critica la actuación de la compañía. "No te dan opciones o las que te dan son engañosas, es indignante", expresa.

Sentadas en el suelo esperando a que la interminable cola de atención al cliente de Ryanair avance se encuentran Laura Hinojosa, Raquel Delgado y Ángela Simón, tres amigas que viajaban a las Islas Canarias a disfrutar de su primer viaje del verano. A ellas, primero les cambiaron la puerta de embarque, después anunciaron el retraso de su vuelo y horas más tarde se lo cancelaron.

"La trabajadora que hacía el registro de llegada en la puerta de embarque nos ha dicho que teníamos dos pilotos, pero que solo había dos tripulantes de cabina y mínimo necesitábamos cuatro para poder viajar", cuenta.

No quieren que les cambien el vuelo, ya que el siguiente sale este domingo con vuelta el próximo jueves. "Nosotras en esas fechas ya hemos perdido el apartamento y las actividades reservadas", señalan. Esperan ser atendidas para obtener una indemnización. Aunque ya les han dicho que la cola "simplemente es para cambiar vuelos", critican que el chat de Ryanair está colapsado y al teléfono no responde las llamadas.

"Vamos a quedarnos aquí hasta que nos den alguna respuesta, si no nos la da una máquina nos la tendrá que dar un humano", advierten. Las jóvenes critican la "mala gestión" de la compañía aérea y "que no se hayan puesto de acuerdo con sus trabajadores para evitar esta situación".

Al final de la cola, Laura Aguilera, Leticia Anguita y Estefanía Martín esperan con sus mochilas a las espaldas. Estas amigas tenían previsto viajar a Santiago de Compostela para hacer el camino. "Venimos desde Granda, hemos dejado a nuestras familias y nos hemos tenido que pedir días en el trabajo para poder coincidir las tres", cuentan. A última hora, cuando estaban a punto de embarcar, su vuelo también ha sido suspendido.

Según relatan, no les queda más remedio que cancelar todo y "volver a casa". "Todo el año esperando esto para nada", lamentan.

Defienden el derecho a huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, pero denuncian que la aerolínea no les haya avisado con antelación.

Hasta el momento, la aerolínea Ryanair ha cancelado, al menos, 14 vuelos su origen o destino en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Al menos seis han sufrido retrasos en sus salidas y ocho en sus llegadas. En cuanto a las Las conexiones suspendidas: Copenhague, Berlín Brandenburg, Barcelona El Prat, Gran Canaria, París Beauvais, Billund (Dinamarca) y Santiago de Compostela.

Además, se prevé que estas cifras aumenten conforme vaya avanzando la jornada. Los sindicatos USO y Sitcpla convocaron esta huelga para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. A este paro se suma el de la compañía Easyjet, previsto para Easyjet los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio.