Cultura archiva el expediente sobre el expolio de la torre del puerto a la vista de Málaga

Se despeja el camino para la construcción del hotel de 116 plantas en el dique de Levante del Puerto de Málaga. El Ministerio de Cultura ha archivado el expediente que abrió el pasado mes de agosto para dirimir si la torre del puerto expoliaba las vistas de la Bahía y el centro histórico de la ciudad, según han confirmado a este medio varias fuentes.

El informe era una piedra de toque importante para el proyecto, puesto que en caso de que hubiese confirmado que la torre alteraría de manera irreversible el paisaje histórico y natural que caracteriza el Centro Histórico difícilmente hubiese contado con el visto bueno del Gobierno central para su construcción.

El archivo de este informe da la razón al Ayuntamiento de Málaga y a la Autoridad Portuaria de Málaga, que se habían posicionado firmemente en contra de que el hotel de 116 plantas afectase a la visión del conjunto dela ciudad y la Bahía. El Consistorio incluso puso en marcha un contencioso administrativa por la incoación del informe.

Para elaborar el informe que ha debido concluir que el edificio proyectado no afecta a la vista de la ciudad, el Ministerio de Cultura recabó información de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Autoridad Portuaria de Málaga y Puertos del Estado, cuatro organismos que siempre se han posicionado a favor de la construcción de la torre de 116 metros de altura. Además, se pidieron informes a cinco instituciones culturales independientes: la Academia de San Telmo, la Escuela de Arquitectura de la UMA, la Real Academia de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

La actuación del departamento ministerial se produjo tras haber tenido conocimiento de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, ya aprobada provisionalmente. La misma autorizaba el ajuste urbanístico necesario para autorizar la construcción de un edificio de 116 metros de altura, de 35+3 plantas, en la plataforma del morro de Levante, así como un complejo hotelero con una superficie de edificación máxima de 45.000 metros cuadrados.

Para reafirmarse en la incoación del expediente, el Ministerio de Cultura incluso recordaba el pronunciamiento realizado años atrás por Icomos España reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En su informe, fechado en 2018, este organismo no gubernamental recomendó “renunciar” a la edificación promovida por un grupo inversor de origen catarí.

La sugerencia de Icomos, cuya labor de asesoramiento a la Unesco es reconocida desde hace años, tomó como punto de partida “el impacto irreversible” que tendría la ejecución del inmueble, dada su “naturaleza permanente” tanto sobre el paisaje patrimonial de Málaga como de su puerto. En una entrevista con este periódico, Víctor Fernández, profesor de Geografía Humana y portavoz de Icomos, aseguraba que “un rascacielos en el puerto es como un coche de segunda mano mal aparcado”.

Este no es le único proceso del Ministerio de Cultura que puede afectar al futuro de la torre del puerto. Cultura declaró La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que gozaría protección especial no solo en lo que se refiere a su edificio físico, sino también a su entorno visual, algo que podría poner en riesgo la viabilidad del hotel rascacielos que se proyecta sobre el dique de Levante. Poco más tarde un informe confirmó que la declaración del BIC de La Farola no afectaba a las obras en la antigua Casa de Botes, quedando en el aire si afectaría a la construcción del hotel.