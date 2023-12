Dani Pérez: "El Consejo de Ministros escuchará nuestra voz contra la torre del puerto"

El secretario de los socialistas en Málaga y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Dani Pérez, atiende a Málaga Hoy en un momento convulso para el partido. En la capital, su giro con respecto a la torre del puerto, asegura, será tenido en cuenta en el Consejo de Ministros, donde deberán, si llega, levantar la prohibición para el uso hotelero que dé luz verde al proyecto. En la provincia, el partido ha perdido recientemente su ayuntamiento más grande y la ausencia del tren litoral, que debe vertebrar la costa, vuelve a la palestra. Mientras, en Madrid, votan a favor de una ley de amnistía que les ha dado la llave de la gobernabilidad. A Madrid va, últimamente, mucho Pérez, que afirma en repetidas ocasiones que su voz cae con peso allí donde se deciden las cosas.

-Estamos cerca de La Farola, ¿van a apagarla?

-Esperemos que no. Queda tramitación por delante, se ha terminado la tramitación urbanística por parte del Ayuntamiento; pero aún hay tiempo y posibilidades para que no se apague La Farola.

-Dijo en el Pleno que el PSOE elevaría la voz contra la torre del puerto en todas las instituciones que fuera posible. ¿Incluye el Consejo de Ministros?

-Sin duda, lo dije muy claro. Elevar la voz significa que en todas las instituciones que se tenga que pronunciar Puertos del Estado o el Ministerio de Transportes van a escuchar al PSOE de Málaga.

-¿Escuchar al PSOE de Málaga implica oponerse al proyecto?

-Van a conocer nuestra posición rotunda a la oposición de construir la torre del puerto en el dique de Levante. Son temas administrativos y lo que no va a hacer en ningún momento el Gobierno es prevaricar.

-Entiendo que su Plan A pasa por el Consejo de Ministros. ¿Hay algún camino que implique que el PSOE acabe en los tribunales?

-Habrá que verlo en última instancia. No lo descartamos, pero no es la vía que tenemos en estos momentos sobre la mesa.

-¿Cuál es esa vía?

-Agotar la tramitación de un expediente administrativo.

-Ha dicho que Transportes, Óscar Puentes, iba a escuchar al PSOE de Málaga. ¿Ha podido hablar ya con él?

-Pude saludarlo, felicitarlo y tener una conversación cordial. De estos temas aún no hemos podido hablar en profundidad, pero sí tendré la posibilidad de hacerlo.

-¿No hablaron entonces del tren litoral tampoco?

-No, fue una conversación cordial. Pero aún no hemos hablado de los temas de Málaga, pero no le quepa la menor duda de que el PSOE de Málaga va a pelear todos los temas de Málaga en el Consejo de Ministros y con los ministros y las ministras.

-Hizo declaraciones hace poco en Canal Málaga en la que se intuía que se descartaba el proyecto por su coste o su dificultad.

-Lo que expuse es la realidad de algo que todos sabemos. Es un proyecto complejo que habrá que verlo con un informe riguroso. A día de hoy lo que indican los estudios es que tiene un elevado coste y que la dificultad de no haber espacio reservado complican el proyecto. No significa que digamos que no, sino que reconozcamos la realidad. También hay que decir que las obras de ingeniería han avanzado mucho. Recientemente se ha inaugurado el AVE a Asturias con un túnel de 26 kilómetros.

-Por eso le quería preguntar. Vemos desde Málaga 6.300 millones para el Cercanías catalán, el túnel para el AVE asturiano... Si es por dinero y por dificultad, no parece que hayan sido insalvables en otras zonas.

-Nosotros siempre vamos a luchar por los proyectos que sean buenos para Málaga, este también.

-¿En los Presupuestos Generales del Estado se va a pedir que la cuantía deje de ser mayor de 200.000 euros para que permita llevarlo adelante?

-Primero tiene que haber un anteproyecto que dé la realidad de cuánto costaría y cómo se haría no podemos avanzar. En los Presupuestos Generales del Estado lo primero que debe haber es un anteproyecto. Una vez esté, se podrán cargar los créditos necesarios, pero primero el anteproyecto que determine la viabilidad.

-Lleva cinco años ya el PSOE en el Gobierno, es tiempo suficiente para que hubiese un anteproyecto.

-También hay que decir que la provincia de Málaga parte de ventaja con otras provincias. Las grandes infraestructuras que hoy tiene Málaga han servido para ponerla en el foco. Si no tuviéramos el AVE, las carreteras o el aeropuerto con la segunda pista; posiblemente Málaga no sería la ciudad turística que es en estos momentos. Hay otras ciudades que aspiran a esto. Nosotros vamos a seguir peleando lo que es bueno para Málaga y esto es un proyecto que a largo plazo se tiene que ver.

-El PSOE se negó a debatir con Vox el último Pleno.

-Por supuesto, es un partido de extrema derecha que ha alentado a movimientos fascistas a que se vayan a nuestra sede a vandalizarlo y hemos podido ver a los concejales de Vox en la misma puerta de la sede del PSOE en manifestaciones ilegales. También había algún cargo del PP, director de distrito, presente en las manifestaciones.

-Les dijo el portavoz de Vox que son un "partido de extrema corrupción, extrema mentira y extrema delincuencia".

-Se le notó al señor Alcázar que se encontraba en un momento de enajenación. Su actitud, su respuesta, su actitud hiperventilada, demuestra que son un partido de extrema derecha cuya llegada al Ayuntamiento ha propiciado cosas tan elementales como que por primera vez este 25N no haya una moción institucional. Es un partido peligroso que no debería estar en las instituciones.

-Cambiando de tercio, en las últimas elecciones el PSOE se dejó dos concejales.

-El resultado no fue el esperado, esperábamos gobernar. El resultado se vio en clave nacional, aunque también en local. Nosotros hicimos un programa orientado hacia el malagueño y los problemas que tenía de vivienda y se votó en clave de que el 'que te vote Txapote' posibilitó una movilización de la derecha y el votante de izquierda estuvo menos movilizado.

-Habla de clave nacional, pero dos meses más tarde Pedro Sánchez sin pasar por Andalucía mejoró sus resultados.

-En todo el territorio. Lo que demostró Pedro Sánchez es que su campaña de explicar y de hacer pedagogía consiguió un millón de votos más, que facilitó un gobierno de progreso. Hay que movilizar al electorado, si se moviliza al electorado gobernamos, eso es lo que vamos a hacer en 2027.

-¿El problema fue la campaña, no supieron explicar, movilizar...?

-Fueron muchos factores. Nosotros hablábamos de la importancia de cambiar el modelo de ciudad y el votante de izquierdas no conectó. Las mesas donde habitualmente vota la izquierda se quedaron en el 40 % y las de derechas llegaron al 80 %.

-¿Es entonces el malagueño el que vota mal, no lo hace por el cambio de modelo de ciudad o sus problemas, o son ustedes que son incapaces de movilizarlo?

-No hay que decir que el malagueño vota mal. Es un hecho objetivo, la participación se elevó 15 puntos para las nacionales en las mesas que suele votar la izquierda, lo que facilitó un gobierno de progreso.

-Casi el 90% de los malagueños tienen hoy un alcalde del PP.

-Pasa en la provincia de Málaga, en el resto de Andalucía y la gran capital que le queda al PSOE es Barcelona. El resultado de las municipales fue muy negativo de cara a los Ayuntamientos. Alcaldes buenos como Josele en Mijas o Víctor en Benalmádena se han quedado fuera tras una increíble gestión. Tenemos que seguir trabajando y revertir este ciclo como ha hecho Pedro Sánchez, que sacó 44.000 votos más respecto a las municipales y 100.000 respecto a las andaluzas.

-¿Qué va a cambiar? Porque su voto sube siempre en las nacionales para bajar en autonómicas y municipales.

-Hay que cambiar las formas de trabajo, habrá refuerzos de equipos. El PSOE se ha adaptado durante 144 años.

-¿Van a haber caras nuevas?

-Siempre, el PSOE está en renovación continúa. La cabeza de lista al Congreso era Mari Nieves Ramírez, de 39 años. Un perfil muy importante y presente en la Ejecutiva Nacional de Pedro Sánchez.

-Ramírez tampoco pudo conseguir la Alcaldía en Torrox.

-No la pudo conseguir dentro de esa ola que fue inesperada para todos los candidatos socialistas, que eran muy buenos candidatos en sus municipios.

-Cuando se es entrenador y presidente, ¿ante quién se rinden cuentas?

-Ante la militancia del PSOE, tuve más del 80% de respaldo y durante cuatro años tengo ese respaldo, que fue el mayor que se ha dado en la historia del PSOE de Málaga.

-Lo decía porque parece que quién pudiera pedirle explicaciones, Juan Espadas, también tuvo un mal resultado en las andaluzas y es difícil exigir un resultado que él mismo no ha conseguido.

-La sintonía que hay con Juan Espadas y con Pedro Sánchez en Málaga es total. Vamos en línea, trabajamos de manera conjunta, cuando ganamos, lo hacemos todos y cuando perdemos, lo hacemos todos.

-Se le ha visto mucho en Madrid. ¿Es un camino que pretende tomar?

-He estado en Madrid en la investidura del presidente y la toma de posesión de la portavoz, Pilar Alegría. Mantengo una magnífica relación con los ministros y con el presidente y eso es palpable. Mi sitio está en Málaga, trabajo por Málaga y he decidido que trabajo desde el Ayuntamiento de Málaga.

-Aparece en una foto aplaudiendo la Ley de Amnistía en Madrid, ¿tendrá que arrepentirse como de la de la torre del puerto?

-Uno debe saber cuál es el momento en el que se encuentra. Los momentos son diferentes. Que yo haya estado en el Comité Federal es mi responsabilidad. Cuando Sánchez explicó los motivos por los que tenemos que avanzar en la normalización y en una apuesta valiente por la concordia en Cataluña, se vio que la fórmula era la amnistía. Con el paso del tiempo se verá como una medida positiva y en eso estoy de acuerdo.