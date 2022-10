De la Torre, una caja de sorpresas

Quedan ocho meses para las elecciones municipales y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ya ha abierto su particular caja de sorpresas. Sólo en esta última semana ha avanzado en dos frentes: su número dos en la lista y la renovación del tejado de la Catedral. En ambas lo ha hecho como un 'verso libre'.

Después de cerca de un año alimentando el runrún sobre su posible candidatura a la Alcaldía de la capital, ahora comienzan sus gestos de cara al malagueño de a pie y al partido. Para el primero de sus movimientos –el tejado de la Catedral– llevaba tiempo preparando el tapiz. No ha dejado escapar una sola oportunidad para pedir la financiación conjunta de los trabajos por parte de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía.

Y ante la falta de respuesta, movimiento. En un momento en que la Junta está redactando sus presupuestos y la Diputación podría ver los suyos afectados, De la Torre se ha desmarcado poniendo un millón de euros como adelanto para que el Cabildo pueda empezar con los informes y trabajos necesarios, pidiendo que el resto de organizaciones hagan un esfuerzo conjunto para ir financiando el resto. Esto no hace otra cosa que dejar en una tesitura delicada a las otras dos instituciones –gobernadas ambas por su partido– que deben atender también otras responsabilidades. La Diputación no deja de estar pensada para ofrecer servicios a los municipios más pequeños y la Junta de Andalucía está bajo la mirada del resto de provincias, que recelan de una Málaga que vio nacer a su presidente.

Este es un movimiento similar al que hizo en verano con otra modificación presupuestaria que dedicó un millón y medio de euros al Málaga Club de Fútbol, poniendo a la Diputación en el brete de tener que, al menos, moverse en la misma dirección. Sobre el césped los resultados no acompañan como debieran y ahora la mirada está puesta en la Catedral.

El segundo de los movimientos se ha producido casi terminando la semana -en unas declaraciones a Sur- y es una jugada que ya ha intentando anteriormente: situar a José María García Urbano, actual alcalde de Estepona, en la palestra como número dos de su lista y heredero de su gestión. Fuentes cercanas al regidor han excusado pronunciarse sobre este tema, mientras que fuentes de Génova descartan esta opción a este periódico.

De la Torre, parece que está vez sí, entiende que esta será la última legislatura con la vara de mando en La Casona del Parque, por eso pretende atar la gestión de su herencia él mismo, sin contar con el partido. Al actual regidor, que en caso de revalidar la Alcaldía llevaría 27 años al frente del Ayuntamiento y cinco más como concejal de Urbanismo, le gusta el perfil de García Urbano por verlo parecido al suyo y capaz de continuar con su gestión. De la Torre busca un 'tecnócrata y gestor', antes que una persona fuerte del partido y de carácter más político.

En la anterior legislatura, después de que fracasase su intento de atraer a García Urbano a sus filas, rompió la baraja y dejó las dudas en el partido sobre su sucesión al poner a una independiente como Susana Carillo justo por debajo de su nombre en las papeletas, en el que se esperaba fuese el primer guiño a su sucesor.

En el seno del partido en la Casona del Parque las filas se mantienen muy prietas, sin ningún movimiento ni declaración respecto al número 2, "no estamos en eso ahora mismo, no es una conversación dentro del partido", aseguran. Todas las fuentes consultadas por este periódico aseguran no ambicionar el segundo puesto y estar "a disposición del partido", si bien señalan la dificultad que supondría recoger el legado del alcalde y mantener su nivel de entrega.

En las quinielas lleva un tiempo cobrando fuerza el nombre de Elisa Pérez de Siles, actual portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento. Pese a ello, Pérez de Siles mantiene el mismo discurso "nunca he tenido aspiraciones políticas, sí vocación de servicio publico. No me planteo aspirar a un número", que ya ofreció a este periódico en una entrevista el pasado mes de mayo.

Lo de actuar como un verso libre no es una novedad para el alcalde, que casi inventó aquello de esconder las siglas del partido y presentarse como "Paco por Málaga" en una jugada que ha acabado copiando Juanma Moreno en las últimas elecciones. No es el único espejo en el que se ha mirado el actual presidente, que también se sitúa en el perfil más cercano a la socialdemocracia para atraer al mayor número de votantes posibles. "Quiero ser el Paco de la Torre de Andalucía", aseguró en el acto de comienzo de campaña.

Queda por ver si en la carrera a la Alcaldía en mayo devuelve peso a las siglas, a fin de hacer más cómodo el relevo a su número dos y comienza a poner la alfombra al encargado de relevarle en el cargo. No parece, de momento, que vaya a ser García Urbano, uno de los alcaldes que más votos recibió en las grandes ciudades de España en las últimas elecciones. No parece que vaya a ser la última sorpresa que saque De la Torre en los próximos meses.