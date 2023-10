Derriban un viejo edificio de Héroe de Sostoa en Málaga para construir 35 viviendas

En Málaga las empresas de derribos no dan pérdidas. La construcción de viviendas, que la ciudad viene necesitando como agua de mayo, conlleva en múltiples ocasiones el derrumbe de edificios anteriores en muchos casos en malas condiciones. Es el caso del situado en el número 90 de calle Héroe de Sostoa, para el que el Ayuntamiento ha dado licencia para que entre la piqueta y pueda ser renovado en un nuevo edificio con 35 viviendas.

El mismo, según arroja la licencia emitida por la Gerencia de Urbanismo a la que ha tenido acceso este medio, contará también con 64 trasteros y el mismo número de aparcamientos en el sótano –además de una zona de espera para los vehículos en el interior del edificio–, además de una piscina comunitaria.

Para ello han concedido un plazo de ejecución de tres años y han calculado el presupuesto de ejecución material en 3.130.195 euros. En total, serán 5.305,30 metros cuadrados construidos en dos edificaciones de Planta Baja más 6 y Planta Baja más 3; a lo que hay que sumar el sótano.

El edificio se construirá sobre una parcela de 771,75 metros cuadrados, pese a que el total de la pastilla excedía los 1.000 metros cuadrados al tener esta una afectación de más de 300 metros cuadrados "por motivo de alineaciones". El mismo no podrá levantarse por encima de los 24,9 metros de altura y la grúa que necesitará durante su construcción no podrá tener una altura superior a 35 metros –si bien, la licencia "no autoriza ocupación de vía pública, ni instalación de grúa torre, debiendo solicitarse y obtener los permisos necesarios para ello si fuera preciso"–.

La Gerencia de Urbanismo sigue, por su parte, en el proceso de auditoría interna que ayude a agilizar los trámites burocráticos necesarios para poder dar luz verde a las licencias.