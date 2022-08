El desabastecimiento de hielo ya se deja notar en los supermercados de Málaga

No hay hielo en muchos supermercados. Varios establecimientos malagueños de cadenas como Mercadona, Carrefour, DIA o Maskom abrían sus puertas este jueves sin bolsas de cubitos a la venta. Mientras que los que sí tenían contaban con un estocaje muy reducido. Ningún establecimiento alcanzaba las diez unidades. Algunos empleados explicaban que "no han llegado" y que, pese a todo, la situación "era peor hace una o dos semanas".

En este sentido, Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio y de Supermercados Maskom, lo dejaba claro. "Hay muchas complicaciones, los fabricantes no nos suministran lo suficiente y dicen que no dan abasto". Normalmente, según ha explicado, deberían recibir dos palets a diario: "Contando el día de hoy, nos deben 24".

El problema, además, no parece tener una solución fácil a corto plazo. "Hay productores en Córdoba y Jaén, pero no nos resultan viables", puesto que habría que añadir otros gastos añadidos como el desplazamiento. Con todo, desde Maskom no se plantean "limitar el número de unidades disponibles al público".

La falta de hielo, sin embargo, parece no haber llegado -al menos por el momento- a la hostelería. En la mayoría de los restaurantes consultados, en un recorrido hecho por Málaga Hoy, ni siquiera conocían el problema. "Igual vamos a tener que comprar más, por si acaso...", comentaba una camarera después de conocer la noticia.

Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), quitaba hierro al asunto y confiaba en la capacidad de las empresas locales para revertir la situación: “Se va solucionando gracias a la búsqueda de alternativas”. “No va a faltar para el consumo”, remachaba.

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús Burgos, aseguraba que ya se han tomado medidas en el sector del pescado por la falta de hielo, como "reducir hasta en un 50% las capturas de algunas especies para evitar que se pongan en mal estado". Mientras que trabajadores de los puestos del Mercado Central de Atarazanas, afirmaron este jueves no conocer la medida ni percibir ningún problema de suministro.

Aclaraban que para la preservación del pescado se emplea hielo en escamas, no en cubitos, y que los puestos son surtidos directamente por MercaMálaga; y no por las empresas que abastecen a los supermercados y a los comercios hosteleros.