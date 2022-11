Detectan niveles de legionela en el agua de los grifos de tres colegios de Alhaurín de la Torre

Tres colegios de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, el Maruja Mallo, Los Manantiales y Juan Pablo II (El Romeral) tienen cortada el agua de sus grifos. En los controles rutinarios del Programa municipal de Vigilancia para la Prevención y Control de la Legionelosis se han detectado niveles de legionela en los grifos y, como medida preventiva, se procedió a suspender también el servicio de las fuentes de dichos centros.

En cuanto tuvieron el positivo de la analítica, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre contrató a una empresa homologada para realizar la desinfección y buscar el foco del problema. Ya se ha realizado la cloración en el CEIP Los Manantiales y se está actuando este viernes en los otros dos centros. Además, apuntan que no hay conocimiento de contagio ni problema de salud en ninguna persona del municipio, por lo que no se puede hablar de brote, y aclaran que no es un problema de la red municipal puesto que ha dado negativo en el resto de centros públicos, servicios, fuentes y jardines analizados.

Los escolares de estos tres centros educativos pueden continuar su vida lectiva con normalidad, salvo porque usarán mascarilla FPP2 para ir al baño por las gotículas que se puedan desprender al tirar de la cisterna. También usarán gel hidroalcohólico y no podrán beber de los grifos. Esto como medida preventiva, ya que la bacteria no se contagia por ingerir agua, sino por inhalación. Se prevé que en 15 días, tras realizar nuevas analíticas para descartar la presencia del patógeno, se pueda recuperar la normalidad.

"Es la primera vez que recibimos un positivo en una instalación pública, estos controles se hacen de forma rutinaria en todo el municipio, desde una barredora a una fuente ornamental, todo lo que tiene que ver con agua estancada", indica Jessica Trujillo, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

"Se han analizado todas las fuentes, los riegos, los institutos y colegios, los edificios públicos y se ha detectado la bacteria en estos tres centros, pero esto no quiere decir que haya presencia de legionela en todos los grifos", comenta Trujillo y explica que, además, "son problemas y casos aislados" ya que no existe ni cercanía ni conexión entre los colegios afectados.

"Los técnicos de la empresa especializada ya están clorando y trabajando para que el problema desaparezca lo antes posible, y a su vez están intentando hallar el foco y el por qué, para averiguar si algo tiene que repararse, cambiarse", agrega la concejala. Señala que la primera actuación fue cortar el agua y realizar el tratamiento de desinfección y reitera que "la proliferación de legionela no está vinculada a la red municipal de agua, en absoluto, los vecinos pueden estar tranquilos".

No han sido pocos los residentes cercanos a los colegios afectados que han mostrado su preocupación, por lo que el Consistorio alhaurino ha tenido que insistir en que el protocolo de vigilancia no ha detectado ningún positivo en el resto de instalaciones. Ya se está procediendo a la cloración de las tuberías de los centros y esperan que en unos días ya de negativo. No obstante, "los protocolos de Sanidad son muy estrictos y establecen 15 días de tratamiento", apunta Trujillo.

"Queremos transmitir tranquilidad, no ha sido un problema de salud, no ha habido ningún contagio. Las analíticas del programa de prevención se lleva haciendo desde hace veinte años precisamente para esto, para que en caso de que salga un positivo poder actuar con rapidez", destaca la concejala. "Nunca habíamos tenido un positivo en un colegio y entendemos la alarma, pero la dirección de los centros ha transmitido un mensaje de calma, las ampas también, que confiemos en protocolos establecidos y que podamos volver a la normalidad cuanto antes", agrega.

Por sentido común, se cortó el agua en cuanto se tuvo noticia del positivo, pero subraya Trujillo que los escolares podrían beber agua del grifo y no infectarte, "no se transmite entre personas, el riesgo es por la aspersión". Reitera que apareció en el "control rutinario" y que afecte a tres colegios es una cuestión "aleatoria", por lo que ha pedido tranquilidad al resto de centros que no han recibido aviso y a los vecinos también.

Igualmente, apunta la concejala de Sanidad a que en ningún momento el protocolo sanitario habla del desalojo de clases. La concejala de Educación del municipio, Pilar Conde, apunta que en el momento en el que supieron del positivo se activó el protocolo, "nos pusimos en contacto con las directoras y el director de los centros, se cortó el agua de los baños, mandamos documentación a Sanidad y desde el primer día están trabajando en la desinfección de tuberías, grifos, depósitos de agua, baños, todo".

No hay personas afectadas, según la Junta

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se ha querido aclarar "que no existe ningún brote puesto que no hay personas afectadas. Se ha detectado la bacteria de forma aislada en un muestreo de control efectuado por técnicos del Ayuntamiento de la localidad en coordinación con el Distrito Sanitario Valle del Guadalhorce y dentro de las labores habituales de prevención que se realizan".

El comunicado apunta que "tras analizar muestras procedentes de 20 centros se confirmó la presencia de bacterias en parte de las instalaciones de los aseos de tres de ellos. De forma inmediata, se procede a la revisión y tratamiento de las instalaciones para la eliminación de la bacteria y se establece un proceso de control para asegurar que la bacteria se elimina correctamente".

Indican, además, que "los aseos pueden utilizarse con normalidad sin riesgo para los alumnos y siguiendo las recomendaciones que se indiquen desde la dirección de los centros docentes en coordinación con los técnicos del Distrito Sanitario".