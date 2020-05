Dimite el vicesecretario de comunicación de Vox en Málaga por discrepancias con la dirección provincial

Vox Málaga ha vivido este jueves un nuevo capítulo en la crisis interna que el partido de Santiago Abascal atraviesa en la provincia desde hace ya un año. El vicesecretario de Comunicación de la formación, Enrique Canivell, ha presentado su dimisión por "discrepancias" con la dirección provincial encabezada por José Enrique Lara.

En un comunicado, Canivell, quien llevaba apenas seis meses en el cargo y no ha estado afiliado a Vox, ha explicado que su marcha responde a "discrepancias en torno al desarrollo de mi labor profesional con el comité ejecutivo provincial" dirigido por Lara. "Es evidente que mi marcha no me resulta agradable", ha afirmado.

El ya ex vicesecretario de Comunicación de Vox Málaga ha subrayado que siempre ha tratado de mantener su ética profesional y su neutralidad. "He intentado que esta etapa profesional fuera lo más provechosa para el partido y para la sociedad", ha manifestado.

Por último, ha dado las gracias a las personas con las que ha trabajado "desde afiliados de base entregados por una causa, pasando por concejales, parlamentarios autonómicos, diputados nacionales y, de una manera muy especial, a una vicesecretaría nacional de Comunicación que siempre me ha tratado con respeto y profesionalidad".

Según el presidente del partido, José Enrique Lara, la dirección de Málaga "no tiene nada que ver" en la marcha de Canivell. "Los temas de comunicación se llevan desde Madrid", ha insistido Lara, explicando que "es una decisión de la dirección nacional de Vox que quiere reestructurar la comunicación en la provincia".

Canivell sustituyó a Sonia Crespo, anterior vicesecretaria de Comunicación del partido, quien también dimitió el pasado mes de agosto poco después de concurrir como número dos de Lara en la lista de Vox al Ayuntamiento de Málaga en las elecciones municipales de de 2019.

En el último año Vox Málaga ha tenido que hacer frente a una larga lista de dimisiones, entre ellos, coordinadores de distrito en la capital y responsables del partido en varios municipios de la Costa del Sol, además de la marcha del tesorero y vicesecretario provincial de afiliados, José Luis Jiménez, o el encargado de redes sociales, David Vasegh.

Asimismo, en torno al descontento de la militancia se ha ido armando un grupo de críticos liderado por Martín Ortega España, que tras movilizarse para presentar una moción de censura contra el presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, y su Comité Ejecutivo Provincial, comenzó a trabajar en una candidatura de cara a las primarias del partido que tendrían que haberse convocado en marzo y que, a raíz de la declaración del estado de alarma quedaron en el aire.