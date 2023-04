Educación se marca el reto de volver a la cocina ‘in situ’ en los comedores escolares tras las quejas de los padres

Familias de más de 30 colegios de Málaga llevan meses luchando por un cambio en los comedores escolares de sus hijos. Están descontentos por el servicio que reciben y defienden que las comidas están "aguadas", que la cantidad que les ofrecen es "escasa" y que los niños "pasan hambre". Por ello, siguen en la lucha de conseguir que se cambien las empresas de catering de sus colegios y que les instalen una cocina in situ. Una reclamación por la que apuesta la propia Junta de Andalucía.

Comedores Dignos mantuvo ayer un encuentro con el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones. Durante el mismo, según ha podido saber este periódico, el delegado les informó de que la situación actual "es consecuencia de la gestión de gobiernos anteriores", puesto que el PP siempre ha apoyado las cocina in situ, llegando a calificar de “funesta” la implantación de la línea fría en los comedores de Málaga. Por ello, Educación se ha marcado ahora el reto de revertir esta situación para que se vuelva a cocinar en los comedores. Actualmente en Málaga hay 19 centros con cocina in situ y la Junta quiere realizar las obras en otros 10 centros más para que comiencen el curso con este tipo de servicio. Además, existen otros 45 centros que tienen próxima la licitación de esta forma de preparar la comida.

Por otro lado, Educación también informó a las familias de que debido a la subida del IPC, de los costes del combustible y la energía y del incremento del salario mínimo profesional tiene previsto subir un 4,18% el precio de los menús en los comedores hasta situarlo cerca de los 5 euros (4,98) para el próximo curso. Cierto es que el precio del menú lleva aumentando dos años seguidos para adaptarse a la evolución de los costes. Actualmente se encuentra en los 4,78 euros.

En relación a las actuaciones de seguimiento y control de los comedores, se incidió a las familias de que se hacen bajo parámetros protocolizados y medibles. Por tanto, cualquier desviación es atendida y corregida con la supervisión de los técnicos de Evacole. También puede dar lugar a penalizaciones por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que pueden llegar incluso a la resolución de los contratos en caso de que se evidencien incumplimientos de las condiciones esenciales de los mismos.

Por su parte, desde Comedores Dignos señalaron que en relación a la cocina in situ les informaron que es una medida a largo plazo y que “para que eso ocurra pueden pasar años” y ellos están buscando una solución a corto plazo.

Asimismo, también señalan que desconocen si finalmente las empresas de catering que actualmente trabajan en los centros educativos van a continuar el año que viene, puesto que hasta que la Junta no realice licitaciones nuevas no sabrán qué catering estará en cada colegio. En esta línea, tampoco les aseguraron, según aseguran las familias, cuándo se realizarán esas licitaciones y si las empresas de catering con las que están teniendo problemas se tendrán en cuenta o no.

En cuanto a la subida del precio del menú, Comedores Dignos indicó que no están contentos con esta medida y volvieron a incidir en que lo que actualmente les interesa es conseguir una medida a corto plazo que mejore la calidad de los comedores escolares de los centros educativos de Málaga. Las reuniones van a continuar y la semana que viene, tanto la delegación de Desarrollo Educativo como Comedores Dignos, se reunirá con la Asociación de Empresas prestamistas de estos servicios para determinar las medidas más urgentes.

Los problemas comenzaron al observar que en distintos centros educativos había en los menús, según denuncian, una "escasa presencia" de lácteos: "Las comidas estaban aguadas, raciones insuficientes, frías, faltaban de ingredientes y había poca variedad de menús, entre otras cosas", mantienen. Estos problemas no solo los presentaría un catering, sino -según defienden- en varios.

Por ello, más de 30 centros educativos se unieron para luchar por mejorar la calidad del servicio en los comedores escolares de sus hijos. Algunos de estos centros también se han unido a la plataforma Comedores Dignos y son: CEIP Laza Palacio; CEIP Josefina Aldecoa; CEIP Los Jarales; CEIP Ramón del Valle Inclán; CEIP José Calderón; CEIP Nuestra Señora de Gracia; CEIP Lex Flavia Malacitana; CEIP Rafael Alberti; CEIP Las Gaviotas; CEIP Rectora Adelaida de la Calle; CEIP Pablo Ruiz Picasso; CEIP Moreno Villa y CEIP Martiricos.