Educación exige "máxima celeridad" para desalojar a los 'okupas' del colegio de Torre del Mar

El colectivo de padres y madres explica que, desde que los maestros dejaron de hacer uso de estas casas, "ya no hay una verdad documentada de por qué fueron cedidas, habitadas u ocupadas por familias que no pertenecen" al colectivo para el que estaban destinadas. No obstante, quieren dejar claro que, aunque cuatro de las cinco viviendas "llevan años siendo habitadas por las mismas familias", uno de los moradores falleció y entonces pasaron a ocuparla un grupo de personas que son quienes "exclusivamente" están protagonizando estos conflictos con el centro educativo.