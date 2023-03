'Okupas' en el patio de un colegio de Torre del Mar: niños de 3 años, testigos de detenciones, peleas y golpes

El edificio okupado, de seis plantas, se ubica en el patio del CEIP Custodio Puga de Torre del Mar. Son viviendas que, en los años 80, estaban destinadas al profesorado que venía de otras ciudades para impartir clases en el centro educativo. Con el tiempo, quedaron deshabitadas y pasaron a estar ocupadas de forma ilegal por una familia con conductas "conflictivas y peligrosas". Ahora, niños de aulas de Educación Infantil, que han llegado a ser desalojadas, presencian arrestos, peleas y golpes. La Asociación de Padres y Madres del colegio denuncian que alumnos y moradores conviven a solo unos metros de distancia. Exigen un espacio "digno y seguro" para sus hijos.

Una detención en el patio del recreo

Desde 2016 piden una solución, pero la situación, en palabras del colectivo, se ha agravado. El pasado 6 de marzo, una detención policial en plena jornada lectiva obligó a que las clases de las dos primeras plantas próximas a una de estas casas de maestros "tuvieran que bajar persianas y cerrar ventanas". La idea no era otra que evitar que el alumnado -unos 120 menores de entre 6 y 11 años- escucharan los golpes y vieran lo que estaba ocurriendo a su altura". El inmueble está situado a "escasos centímetros de las aulas".

Aquel día, había casi 500 alumnos en el centro cuando se produjo "una persecución que acabó con la detención delante de las ventanas de Infantil de 3 años". La intervención policial, reconoce la asociación que representa a los padres, "fue rápida y lo más discreta posible". Y ello pese a que el arrestado la "agresividad" del arrestado cuando salió del colegio e iba a ser introducido en el vehículo.

Poco después, según el relato de los padres, "se volvieron a escuchar golpes y, desde la ventana de los vecinos, se observó cómo una de las moradoras, "con un cincel de gran tamaño, intentó acceder a la vivienda, en la que estaban aún los amigos del detenidos. "Golpeaba fuertemente la puerta y, de repente, apareció de nuevo la Policía", describe el colectivo de afectados.

Subrayan el "miedo" que sintieron tanto los maestros y conserjes como los menores por los "golpes y caídas de macetas debido a la violencia y agresividad vivida a lo largo de cinco horas". Los niños tienen que "convivir cada día en su patio de Infantil, en sus clases de psicomotricidad, en sus horas de Educación Física o en el recreo, con personas con comportamientos violentos". Y mientras, contemplan cómo se lanzan "preservativos, cuchillas, pastillas y alimentos". En una ocasión, una de las okupas llegó a exhibir "un martillo" en presencia de los menores.

La asociación, que ya ha convocado una protesta a las puertas del centro para denunciar la situación, asegura "temer por la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa", al intentar "defender la existencia de una situación realmente de película dentro de un colegio". Los padres muestran así su "repulsa y rechazo" a estas viviendas de maestros que han sido habitadas y, concretamente, "a la última familia que se ha instalado" y que "lo tiene en vilo cada día".

Insisten en que, desde que los maestros dejaron de hacer uso de estas casas, "ya no hay una verdad documentada de por qué fueron cedidas, habitadas u ocupadas por familias que no pertenecen" al colectivo para el que estaban destinadas. No obstante, quieren dejar claro que, aunque cuatro de las cinco viviendas "llevan años siendo habitadas por las mismas familias", uno de los moradores falleció y entonces pasaron a ocuparla un grupo de personas que son quienes "exclusivamente" están protagonizando estos conflictos con el centro educativo.