Exigen suspender el contrato a la empresa de catering de un colegio de Málaga, tras las protestas de los padres

Las familias afectadas por las "graves deficiencias" en el servicio de catering del comedor del colegio Rectora Adelaida de la Calle, en el distrito malagueño de Teatinos, siguen su lucha para que se suspenda el contrato con la actual concesionaria, 'Mendoza y Palomo', una demanda a la que se ha sumado el grupo municipal de Unidas Podemos.

La portavoz de las familias, Lorena Romero, se ha reunido este martes con la concejala de UP y portavoz de Podemos Málaga, Paqui Macías. Cabe recordar que el pasado viernes los cerca de 200 padres y madres que usan este servicio se manifestaron a las puertas del centro escolar para pedir que cambiaran el catering, exigiendo “un comedor digno", “una cocina para el colegio” y “buenos tratos en el comedor”.

Los padres aseguran que los niños "comen la comida fría, llegan a casa con hambre o tienen que soportar esperas de más de una hora para comer porque la vajilla es insuficiente". Además, en palabras de Romero, "no disponen de menús adaptados y la atención a niños con necesidades especiales es nula".

Las primeras quejas empezaron en 2020: "Nos hemos reunido con representantes de la empresa y nada a cambiado" ha explicado la portavoz de las familias. Aseguran que desde entonces han presentado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo hasta tres informes externos desfavorables "sin que cambie nada". Para comprobar la situación, las familias organizaron un grupo de catas y todas coinciden en que “la comida estaba malísima y no se correspondía con el menú escrito”.

Romero insiste en que “este año han empezado incluso peor que el curso pasado”. Los alumnos del centro comen en aproximadamente una hora, divididos en dos turnos diferentes porque “no tienen vajilla para todos”, por lo que “a los niños le meten mucha prisa para poder llevarse los platos y lavarlos para el segundo turno”. Debido a esta velocidad, hay ocasiones en la que “los platos del segundo turno están sucios”.

En cuanto a que los niños no comen, los padres indican que aunque le cuenten que han comido a medio día “llegan a casa y todos los días vuelven a comer”. En este punto Lorena incide en que surge otro problema con las extraescolares, puesto que si un día su hijo no come y tiene actividades hasta las cinco de la tarde, estará sin alimentarse hasta esa hora y que además “tampoco avisan si no comen nada”.

Gestión directa del servicio de comedor

Por su parte Paqui Macías ha señalado que "el centro dispone de cocina propia, creemos que la solución más lógica sería la gestión directa del servicio y aprovechar esta instalación, es además lo que vienen reclamando las propias familias".

Para Unidas Podemos la situación que se está viviendo en este colegio "es un claro ejemplo de la mala externalización del servicio" y consideran que "la solución está en monitorizar y asegurar la calidad del servicio que prestan estas empresas, en los casos que sea necesaria su externalización, y en dar la gestión directa del mismo a aquellos centros que ya disponen de las instalaciones necesarias".