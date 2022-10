Padres de un colegio de Málaga se concentran para pedir que cambien el catering del comedor

En el CEIP Rectora Adelaida de la Calle de Málaga, las familias que tienen a sus hijos inscritos en el comedor escolar exigen que se cambie el catering por uno que ofrezca mejores condiciones. Por ello, se han concentrado este viernes en las puertas del centro para pedir “un comedor digno", “una cocina para el colegio” y “buenos tratos en el comedor”.

“Los niños salen con hambre, la empresa no se comunican con nosotros y no nos dejan entrar para saber la cantidad que comen”, sostiene Lorena, la representante de los padres del centro que también tiene un hijo en el comedor. Llevan un año buscando una solución a esta situación, asegura que le han enviado diferentes informes a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y se han reunido de forma oficial con el catering para intentar que la situación cambiara.

Un año después, Lorena insiste en que “este año han empezado incluso peor que el curso pasado”. Los alumnos del centro comen en aproximadamente una hora, divididos en dos turnos diferentes porque “no tienen vajilla para todos”, por lo que “a los niños le meten mucha prisa para poder llevarse los platos y lavarlos para el segundo turno”. Debido a esta velocidad, hay ocasiones en la que “los platos del segundo turno están sucios”.

En cuanto a que los niños no comen, los padres indican que aunque le cuenten que han comido a medio día “llegan a casa y todos los días vuelven a comer”. En este punto Lorena incide en que surge otro problema con las extraescolares, puesto que si un día su hijo no come y tiene actividades hasta las cinco de la tarde, estará sin alimentarse hasta esa hora y que además “tampoco avisan si no comen nada”.

Si en alguna ocasión “surge una emergencia” y un niño no va a ir al comedor ese día, los padres señalan que “no podemos contactar con ellos, dicen que tiene que ser en persona”. Asimismo, si un niño no va a acudir al comedor un día de la semana, deben notificarlo con más de 48 horas de antelación.

Desde el catering les han indicado que “cumplen con la legalidad”, pero los niños más mayores les cuentan a sus padres que “le meten prisas para comer" y que la comida está fría. Para comprobar si esto era lo que sucedía, las familias organizaron un grupo de catas y todas coinciden en que “la comida estaba malísima y no se correspondía con el menú escrito”.

En el comedor de este centro hay aproximadamente unos 200 niños apuntados, según Lorena que también incide en que este curso muchas familias han prescindido del comedor y otras intentan salir antes del trabajo para conseguir que sus hijos tengan que comer en el colegio el menor número de días posible.

El próximo mes de diciembre se renuevan las adjudicaciones de catering de los centros educativos, pero estas familias piden que la empresa no continúe hasta finales de año y que la cambien cuanto antes.

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Málaga aseguran que desde hace una semana aproximadamente, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) tiene a su disposición informes de deficiencias en el comedor de este centro relacionados con la comida. Asimismo, también señalan que le han trasladado a la empresa el requerimiento que le corresponde para que corrija la situación. En el caso de que estas circunstancias no cambien o que la empresa indique que no puede continuar con el contrato y las obligaciones adquiridas, la solución consistiría en ceder este contrato a otra empresa.