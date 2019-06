De la Fiesta de la Música en Estepona al concierto en la Fábrica Victoria, planes para este viernes en la provincia

En esta recta final hacia la Noche de San Juan de este domingo, el viernes también es un buen día para festejar el inicio del verano. Desde el Festival Costa del Soul hasta la Verbena de Pizarra pasando por la Media Luna Chill Out del Miramar te proponemos más de una quincena de opciones repartidas por la provincia:

Verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola

Fiesta de la Música de Estepona

Taller contra el racismo y la xenofobia

Jornadas Rusia Actual

Verbena de San Juan de Álora

Taller poético 'Con el libro en la mano'

Noche de Free Tapas

I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga

Curso de introducción al aura

Presentación 'Hagamos de esto una supernova' de Victoria Medina

XIII Certamen Nacional de Canción Española Ciudad de Málaga

Zanasis Jatsópulos en librería Luces

Concierto en la Fabrica Victoria de Tu Otra Bonita

Verano vegano

Verbena de Pizarra 2019

Media Luna Chill Out en el Gran Hotel Miramar

I Festival Costa del Soul de Málaga

El viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de junio tendrá lugar por toda la provincia de Málaga el I Festival Costa del Soul, todo un acontecimiento que esperamos que tenga mucho éxito y se repita en el tiempo. Desde luego, el hecho de que lo denominen "primer festival" es toda una declaración de intenciones.

De entrada libre, y siendo el músico Javier Ojeda el promotor de la idea, Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena acogerán este festival con 27 conciertos simultáneos.

El evento musical reunirá a artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juana Martín y Wasabi Cru.

El escenario de Rincón de la Victoria situado en la playa del Tajo encumbrará a los artistas a partir de las 20:00 horas; en Benalmádena será en la plaza de la Mezquita (Arroyo de la Miel) también a partir de las 20:00 horas; y en Estepona los conciertos se desarrollarán en el paseo marítimo (junto al monumento de la Peseta), a partir de las 21:00 horas.

El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas y está impulsado por la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol, el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).

Verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola

Este viernes 21 de junio se inaugura la tradicional verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola, que durará hasta el próximo lunes 24 de junio. El viernes 21, a las 23:00 horas, cantará El Arrebato para todos los festejantes.

Y es que este festejo contará en la edición de este año 2019 con las actuaciones de grandes artistas como son El Arrebato, Las Soles y Las Carlotas.

Estas fiestas de San Juan son muy queridas para los fuengiroleños y el sábado, 22 de junio, será el día destinado a los niños con una gran fiesta infantil que tendrá lugar a las 20:00 horas de la tarde, mientras que Las Carlotas actuarán a las 23:00 horas.

Por su parte, el domingo 23 es el día de disfrutar de los fuegos artificiales desde la playa de San Francisco.

La verbena acaba el lunes 24 de junio sobre las 23:00 horas con la actuación de Las Soles.

Fiesta de la Música de Estepona

Estepona tiene un fin de semana cargado de sonido ya que también celebra este viernes 21 de junio la Fiesta de la Música de Estepona.

Así, la esteponera plazoleta Ortiz acogerá, a partir de las 21:00 horas, la segunda edición de "La Fête de la Musique", un festival abierto a todos los géneros musicales, que nació en Francia a principios de los 80 y que se ha extendido por más de 120 países.

Este es un festival gratuito, abierto a toda la música sin jerarquía de géneros y prácticas, accesible para todos y que permite a cualquier músico expresarse y darse a conocer.

La fiesta contará con la actuación de Cafe Coquette, un cuarteto de jazz francés, formado por músicos de amplia experiencia y formación: Yolanda Campos (voz), Fali Martínez (guitarra), Juan Baca (contrabajo) y Nicolás Huguenin (batería).

Cuentan con un repertorio de grandes clásicos de la chanson française y el jazz manouche, viajando por la música francesa del siglo XX de la mano de artistas como Edith Piaf, Charles Trenet, o Django Reinhardt, entre otros.

Taller contra el racismo y la xenofobia

También el viernes 21, de 18.00 a 20.00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo, con la colaboración de Unicaja Banco, organiza un taller contra el racismo y la xenofobia.

Dirigido a menores de 6 a 12 años para prevenir las futuras conductas xenófobas y de odio, correrá a cargo de la asociación INCIDE y será desarrollado por Jorge Álvaro Recena, licenciado en Pedagogía.

En este taller se hace uso de la inteligencia emocional, el entrenamiento de habilidades sociales y la educación en valores para lograr sus objetivos.

El acto se desarrollará de una manera dinámica, participativa, proactiva y lúdica, dirigida a que los niños y las niñas desarrollen sus propias habilidades personales e interpersonales para establecer relaciones exitosas.

Además, el método base para el aprendizaje será la gamificación, es decir, el uso de dinámicas, cuentos y juegos tradicionales y de mesa para captar la atención de los participantes y hacer que el aprendizaje sea más vivencial.

Para participar en esta actividad se precisará inscripción previa en www.malaga.es/bibcanovas

Jornadas Rusia Actual

Las jornadas Rusia Actual organizadas por la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga comenzaron este jueves 20 de junio, pero el viernes 21, a las 18.30 horas, y el domingo 23 de junio, a la misma hora, continúan con sus actividades.

Así, estos días tendrán lugar en diferentes espacios de la Colección del Museo Ruso de Málaga, estos encuentros con una serie de actividades con el objetivo de ofrecer una visión contemporánea de la sociedad rusa.

El programa incluye un encuentro el viernes 21 entre las traductoras Marta Rebón y Marta Sánchez-Nieves, y la proyección el domingo 23 de la película 'Elena', de Aleksánder Ziáguin.

Verbena de San Juan de Álora

Este viernes 21 y el sábado 22 la asociación de vecinos El Molino organiza su tradicional verbena de San Juan de Álora, Bermejo-Las Mellizas.

Será en el patio del colegio de Bermejo de Álora, y la Romería se celebrará el próximo domingo 30 de junio.

Taller poético 'Con el libro en la mano'

El viernes 21 de 18 a 20 horas, se celebra el taller poético 'Con el libro en la mano'.

Organizado por Daniel Laneri este es un taller único, enfocado a autores noveles que deseen aprender profesionalmente cómo crear, publicar y lanzar su obra poética.

Las inscripciones se pueden realizar en el email clubdeautor@gmail.com

Noche de Free Tapas

Organizado por Málaga Tándem Club y Bakkano Drinks and Food Malaga, la Noche de Free Tapas arrancará a las 21:00 del viernes 21.

Este es un plan ideal para aquellos a los que les gustaría conocer nuevos amigos de todo el mundo mientras disfrutan de una cena gratis.

Si eres de esos, únete a este evento "International Meet up & Free Tapas" y disfrutarás tapas gratis con cada bebida. Y además ¡practicando idiomas y conociendo a gente de todo el mundo!

I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga

Del viernes 21, a las 19:30, al sábado 22, hasta las 22:30 horas, se celebra la I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga.

Con ocasión de la celebración del Orgullo de Málaga, se celebrará este encuentro literario en la plaza de la Merced.

En ella participarán una veintena de autores, además de diferentes personalidades del mundo de la cultura LGTB, con el fin de seguir el lema ya consignado por los autores: sin cultura no hay orgullo.

Curso de introducción al aura

En pleno siglo XXI aún hay gente que cree en el aura, y para esas personas es este curso de introducción al aura.

Todo el fin de semana, de 10 de la mañana a 9 de la noche, tendrá lugar este taller en Espacio Luciérnaga, (calle Frank Capra, local 2, Málaga).

Este es un espacio para el crecimiento y desarrollo personal, donde se puede practicar yoga, mindfulness, masajes, biodanza, pilates, danzaterapia, osteopatia y otras muchas inclasificables actividades.

Presentación 'Hagamos de esto una supernova' de Victoria Medina

El viernes 21, 19:00 a 20:00 horas, en la biblioteca provincial de Málaga, y organizado por la librería Luces, podremos asistir a la presentación 'Hagamos de esto una supernova' de Victoria Medina.

Un libro del que la autora afirma: "una parte de mí y de cada una de las personas que he conocido están en este libro; de hecho, tú podrías formar parte de él sin darte cuenta. Lo único que tienes que hacer es acomodarte y disfrutar de él".

XIII Certamen Nacional de Canción Española Ciudad de Málaga

El viernes 21 a las 21:30 horas tendrá la segunda preliminar del XIII Certamen Nacional de Canción Española Ciudad de Málaga.

En la sede de la Asociación Amigos de la Copla (centro social de Carranque, calle Virgen de la Candelería, 2), arrancará el segundo pase de los preliminares de este certamen que culminará en una gran final durante la Feria de Málaga 2019.

Zanasis Jatsópulos en librería Luces

Casi al mismo tiempo que la presentación de Victoria Medina, el viernes 21 de 19:30 a 20:30 horas, pero esta vez en la propia librería Luces, el escritor griego Zanasis Jatsópulos estará junto con el traductor de sus obras, Vicente Fernández González.

Les acompañará también Carmen Velasco Rengel, escritora y profesora de la Universidad de Málaga, de mano de la editorial La Dragona.

Esta editorial publicó en 2002 el poemario de Jatsópulos titulado 'Verbos para la rosa', con el que su traductor obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 2003. Su última apuesta por la obra del poeta griego es 'Lugar de un día'.

Concierto en la Fabrica Victoria de Tu Otra Bonita

El viernes a las 20:30 horas se producirá un concierto en la Fabrica Victoria de Tu Otra Bonita.

En la Fábrica Victoria disfrutaremos de un nuevo concierto dentro del Ciclo de Acústicos que Cervezas Victoria organiza en su casa.

Desde 2008, Tu Otra Bonita ha visto crecer su número de integrantes hasta hacer de su música lo que es hoy: una sincronía perfecta entre soul, flamenco, reggae y cualquier estilo que se propongan. Todos sus conciertos tienen como punto en común convertir cada actuación en una fiesta.

Entradas en la web de Fábrica Victoria.

Verano vegano

Organizado por la tienda bioshop El Cambio el viernes 21 de 17:00 a 21:30 horas será el comienzo del verano vegano.

El Cambio ofrecerá degustaciones, descuentos y muchas sorpresas para todas las personas que se quieran pasar.

¡Un verano cien por cien vegano es posible!

Verbena de Pizarra 2019

La barriada de la Estación acogerá la 39 edición de la Verbena de Pizarra 2019 de San Juan. Comenzará el viernes 21 de junio a las 20.30 horas con la misa en honor de San Juan Bautista, patrón de la barriada y la Peña "Los Cafeteras".

El sábado 22 de junio la velada comenzará a las 21.30 horas con la Orquesta Nuevas Ilusiones, continuará con la tradicional quema de júas a medianoche, y a las 00.30 horas actuará el cantante sevillano Falete.

Media Luna Chill Out en el Gran Hotel Miramar

El viernes 21 de junio a las 18:00 horas podremos asistir al Media Luna Chill Out en el Gran Hotel Miramar de Málaga.

El Gran Hotel Miramar celebra de este modo la llegada del verano con este afterwork.

Música en directo, una variada carta de cócteles y una amplia oferta de combinados de las marcas más premium disfrutándolas frente al mar son su apuesta ganadora.

