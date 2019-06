Rincón, Benalmádena y Estepona reciben el verano con el Festival Costa del Soul

Los municipios de Rincón de la Victoria, Benalmádena y Estepona darán la bienvenida al verano este fin se semana con el festival internacional Costa del Soul de la Diputación de Málaga. Así, desde este viernes y hasta el domingo, coincidiendo con el Solsticio de Verano y la Noche de San Juan, la playa de El Tajo, la plaza de la Mezquita y en el paseo marítimo (monumento a La Peseta), respectivamente, recibirán a voces de la música soul de la talla de Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Julia Martín y Wasabi Cru.

Costa del Soul es una iniciativa de la Diputación de Málaga, con el patrocinio de Unicaja Banco; coordinada por Javier Ojeda, Jesús Sánchez y Sergio García, socios de Costa del Soul y por la promotora Costa del Jazz, y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).

Durante los tres días, prácticamente todos los artistas pasarán por cada uno de los municipios, por lo que Costa del Soul, “por su singularidad se impone como una de las citas más destacadas del verano, que servirá también para promocionar uno de los proyectos más ambiciosos de la Diputación como es la Senda Litoral”, añadió el diputado. Así, Costa del Soul sirve para incrementar la oferta cultural de la provincia y, al mismo tiempo, para la promoción turística del sendero y de los municipios que recorre.

En el caso de Benalmádena, este viernes será el turno de los malagueños Julia Martín, Javier Ojeda Soul Project y Gibson Brothers; el sábado 22, de los gaditanos The Agapornis, el africano J.P. Bimeni & the Black Belts y de los madrileños Aurora & The Betrayers.

Por último, los protagonistas de la Noche de San Juan, el domingo 23 de junio, serán el malagueño Wasabi Cru, los africanos Ogun Afrobeat, y la londinense Shirley Davis & The Silverbacks.

Por el escenario de Rincón de la Victoria, este viernes pasará por el escenario situado en la Playa del Tajo a Wasabi Cru, The Agapornis y Aurora & The Betrayers; el sábado 22, Martha High & The Soul Cookers, Ogun Afrobeat y Shirley Davis & The Silverback; y el domingo 23 de junio Javier Ojeda Soul Project, Gibson Brothers y Julia Martín.

Asimismo, en Estepona, este viernes estarán los artistas Ogun Afrobeat, Shirley Davis & The Silverback y Martha High & The Soul Cookers; mañana será el turno de Julia Martín, Javier Ojeda Soul Project y Gibson Brothers; y el domingo 23, The Agapornis, J.P. Bimeni & The Black Belts y Aurora & The Betrayers.